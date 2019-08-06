Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, basın toplantısı düzenliyor. "Türkiye'nin takviminin kısaldığını söylemeliyim." diyen Çelik, "Fırat'ın doğusu ile ilgili harekat basit bir polemikle geçiştirilmemeli. Müttefiklerimizden olumlu bir yaklaşım bekliyoruz." ifadelerini kullandı.
Çelik'in açıklamalarından satır başları şöyle:
"BARIŞ KORİDORU KURMAK İSTİYORUZ"
Müttefiklerimizden olumlu bir yaklaşım bekliyoruz.
Türkiye'nin takviminin kısaldığını söylemeliyim.
Güney sınırımızda müttefiklerimizle barış koridoru kurmak istiyoruz.
CHP basiretsiz ifadeler kullandı.
Fırat'ın doğusu ile ilgili harekat basit bir polemikle geçiştirilmemeli.
Ordumuz dünyada motivasyonu en yüksek ordudur.
CHP'nin açıklamaları daha dikkat çekmeye başlamıştır.
Türkiye'nin önünde seçim yok. Türkiye dış politikadaki ihtiyaçlarını, iç politikadaki reform süreçlerini sürdürmeye kararlı.
Milletimiz TSK unsurlarının arkasındadır, desteği bulunmaktadır.
(Suriye'de) Türkiye mazlumlara şemsiye olacak, bölge ve dünya barışına katkıda bulunacak güvenli bölge ve barış koridoru arayışı içerisindedir.
(Orta Doğu coğrafyası) Dünyanın bütün devletleri oradayken Türkiye'nin orada olmasını yadırgamak, dünyanın bütün devletleri oradayken Türkiye'nin oraya sırt dönmesini teklif etmek son derece tehlikeli bir virüstür.
Ortadoğu konusunda oryantalist bakış açısı olmamalı.
Ne zaman bir açılış yapılsa CHP yönetiminden polemik geliyor.
ABD'DEKİ SALDIRILAR
ABD'deki saldırılarda hayatını kaybedenlere başsağlığı diliyoruz.
Teksas saldırganı ile Yeni Zelanda saldırganının ideolojisi arasında güçlü bağın ortaya çıkması bizi bu konularda daha ciddi kafa yormaya sevk etmelidir. İslam düşmanlığı tüm dinleri tehdit ediyor. İslam düşmanlığı insanlığa düşmanlıktır.
(Eksen kayması tartışmaları) Türkiye'nin ekseni şurası ya da burası değildir. Türkiye'nin ekseni Ankara'dır.
Asya ile kadim ilişkilerimiz bulunmakta.
Türkiye herhangi bir eksen tartışmasının parçası değildir.
Mazlumlara kucak açtık, Türkiye'de göç krizi yoktur.
Türkiye her zaman mazlumların koruyucusudur.
KAZ DAĞLARI KONUSU
Çalışma yapılan yer Kaz Dağları değildir.
Söz konusu yer Kaz Dağları'na 40 kilometre uzaktadır.
Ağaçlandırma meselesi bizim için çok hassastır.
Konuyla ilgili gerekli hassasiyete hükümetimiz sahiptir.
Bölgede kesilen ağaçların miktarı kadar fidan dikilmiştir.
Siyanür iddialarının doğru olmadığını uzmanlar söylüyor.
Ayrıntılar geliyor...
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