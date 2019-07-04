Ömer Çelik’ten önemli açıklamalar

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriÖmer Çelik’ten önemli açıklamalar
GeriGündem Ömer Çelik’ten önemli açıklamalar
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
AA
04.07.2019 - 16:17, Son Güncelleme:

Ömer Çelik’ten önemli açıklamalar

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ömer Çelik’ten önemli açıklamalar

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Birleşmiş Milletler'in (BM) "SDG" ismini kullanan terör örgütü YPG/PKK ile "bünyesindeki çocuk savaşçıları bırakması" için resmi törenle anlaşma imzalamasına ilişkin, "BM'nin kuruluşundan bu yana yaptığı en büyük yanlışlardan bir tanesidir, açıkça özür dilemeleri gerekir." dedi. 

Çelik, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kahvaltıda AK Parti milletvekilleriyle bir araya geldiği toplantıya ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçen hafta Çin'de bulunduğu için grup toplantısının gerçekleştirilemediğini, gelecek hafta da Güneydoğu Avrupa Zirvesi'ne katılacağı için grup toplantısı yapılamayacağını aktaran Çelik, bu dönemde 50'şer kişilik gruplar halinde milletvekilleriyle bir araya geleceğini, toplantının ikincisinin cumartesi gerçekleştirileceğini bildirdi.

Toplantıda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, kış dönemi çalışmaları, toplantıya katılan milletvekillerinin illerindeki durum hakkında ve yerel seçim sürecinden bugüne kadar olan döneme ilişkin değerlendirmeler yaptığını anlatan Çelik, genel siyaset, iç ve dış politikaya ilişkin değerlendirmelerde de bulunduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın milletvekillerinin değerlendirmelerine de geniş süre ayırdığını belirten Çelik, şöyle devam etti:

"Arkadaşlarımızın da ilgili gündem konularında hem değerlendirmeleri hem soruları oldu. Daha sonraki bölümde de Sayın Cumhurbaşkanımız ilgili sorulara cevap verdi, değerlendirmelerle ilgili görüşlerini aktardı. Dolayısıyla üç aşamalı bir toplantıdan bahsediyoruz. Gündem olarak birincisi toplantıya katılan milletvekillerinin illerindeki çalışmalar, ikincisi iç politika ve dış politikayla ilgili değerlendirmeler, üçüncüsü kış dönemi çalışmalarının ve önümüzdeki yaz döneminde yapılacak çalışmaların değerlendirilmesi, ele alınması, planlanması şeklinde oluyor. Bu şekilde 50'şer kişilik gruplar halinde grubumuzla bütün bu çalışmaları bizzat kendisi başında bulunarak Cumhurbaşkanımız gerçekleştirecek, tamamlayacak."

Bu toplantılarda çeşitli notlar alındığını ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bunlara ilişkin talimatlarının bulunduğunu ifade eden Çelik, şunları kaydetti:

"Arkadaşlarımızın teklifleri oluyor. Grubumuzun tekliflerinin içerisinden belli konularda bunların çalışılması, bu çalışmaların genel merkezde değerlendirilmesiyle ilgili bazı talepler var. Hem hükümet çalışmalarıyla ilgili hem Meclis hem parti çalışmalarıyla ilgili talepler. Bunlarla ilgili de notlar alınıyor ilgili birimlere iletilmek üzere. Bu şekilde kapsamlı bir toplantı. İkincisi cumartesi olacak, üçüncüsü ve dördüncüsü olacak bütün grubumuzla bir araya gelecek şekilde. Bir bakıma daha mikro düzeyde ama konuların en geniş düzeyde ele alındığı, daha derinlemesine ele alma imkanının olduğu bir toplantı formatıyla bunu gerçekleştiriyoruz. Bu bir AK Parti geleneğidir.

Bunu zaten yapıyoruz çeşitli dönemlerde. Şimdi de ilk toplantı bugün başlamış oldu. Bundan sonrası da grubumuzun tamamıyla bir araya gelene kadar kısa bir sürede gerçekleşmiş olacak, tamamlanmış olacak."

"BAŞLI BAŞINA BİR SORUN"

Çelik, BM'nin, terör örgütü PKK/PYD/YPG güdümündeki SDG'ye komutanlık eden terörist "Ferhat Abdi Şahin" ile üyelerin bilgisi dışında bir araya gelerek "Eylem Planı" imzalamasına ilişkin de değerlendirmede bulundu.

BM'nin çeşitli eleştiriler söz konusu olsa da uluslararası meşruiyetin zirvesini teşkil eden bir kurum olduğunu dile getiren Çelik, şunları söyledi:

"Eğer uluslararası meşruiyetten ve hukuktan bahsediyorsak bunun kurumsallaşmış ve somutlaşmış ifadesi hepimizin gözünde Birleşmiş Milletlerdir. BM bunu yerine getirebiliyor mu? Bununla ilgili eleştirilerimiz var geçmişten beri. Bosna savaşındaki durumdan ele alıp bugüne kadar getirebileceğimiz Suriye meselesindeki duruma, Myanmar'daki Müslümanlarla ilgili, Kudüs'teki durumla ilgili pek çok eleştirilerimiz var. BM'nin etkinliği ile ilgili eleştirilerimiz var.

Zaten 'Dünya 5'ten büyüktür' denilmesi bu temsil kabiliyetindeki zaaflara dikkat çeken bir husus. Yeniden yapılanmasıyla ilgili taleplerimiz var. Bunları saklı tutarak her halükarda şunu söylüyoruz; uluslararası meşruiyeti ve hukuku temsil eden kurum BM.

Tamamen meşruiyet dışı bir şekilde BM'nin bir kurumunun hukuk dışı bir şekilde bir terörist grupla bir araya gelmesi başlı başına bir sorundur. Burada gruptan ne talep ediyorlar? 'Çocuk savaşçıları savaştırmayın' diye onlarla bir protokol imzalıyorlar.

Terör demek hukuku tanımamak demektir, terör demek hukuku ortadan kaldırmak istemek demektir, terörist bunun için vardır. Hukuku tanımayan ve hukuku ortadan kaldırmak isteyen bir grupla hangi protokolü imzalayacaksınız? Hukuku temsil eden bir kurum hukuku ortadan kaldırmak isteyen bir örgütle bir araya geliyor. İmzaladıkları kişi pek çok masum insanın katili olan bir kişi."

Terör örgütünün, pek çok raporda belirtildiği gibi çeşitli etnik gruplardan çocukları alarak, istismar ederek, küçük yaşta bir terörist unsur olarak kullandığına işaret eden Çelik, şunları kaydetti:

"Biz bunu ülkemizdeki hendek olaylarında da gördük. Teröristler geri planda kalıyordu, hendeklerin içerisine küçük yaşta çocukları yerleştiriyorlardı. Suriye'de çok küçük yaştaki çocuklar PKK terör örgütü, YPG/PYD tarafından istismar edilmektedir. Buna karşı verilmesi gereken ceza, uygulanması gereken müeyyide belliyken oturup da teröristle protokol imzalamak aslında teröristi; kendisini daha çok tanıtmaya, daha çok meşru kılmaya ve daha çok suç işlemeye teşvik etmektir. 'Ben çocuk savaşçı kullandığım zaman, çocuk terörist kullandığım zaman BM masasına oturabiliyorsam daha fazlasını yaparak daha başka masalara otururum' diyerek kendisine bir alan açmaya çalışacaktır, terörün ve teröristin doğası budur.

BM'nin belki de kuruluşundan bu yana teorik düzeyde ve pratikte yaptığı en büyük yanlışlardan bir tanesidir, açıkça özür dilemeleri gerekir. Bir daha olmayacak diye bir şeyler söylüyorlar da peki bu nasıl oldu? Türkiye tarafından, Avrupa Birliği tarafından ve BM tarafından terör örgütü olarak kabul edilen bir teröristi, bir terör organizasyonunun Suriye kolunun temsilcisini nasıl kabul ettiniz?

Onunla hangi protokolü imzaladınız? Böyle bir şey olabilir mi? DEAŞ ile protokol imzalamak neyse PYD/YPG ile protokol imzalamak odur. Çifte standardın zirvesi haline gelmiştir. BM kendisini var eden meşruiyetini zedeleyen bir adım atmıştır. Dolayısıyla, bununla ilgili bir daha olmayacak sözünün ötesinde birtakım tedbirler alması gerekir. O tedbirleri de somut olarak ortaya koyması gerekir."

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
Anne konuştu... Salondaki herkes ağladı
Bozcaada'da cinayet işlenen eğlence yerinin ruhsatı iptal edildi
Tecavüzle suçlanan profesör hakkında yeni gelişme!
Adana’daki yurt yangını davasında karar çıktı