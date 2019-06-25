Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunuyor.
Çelik'in açıklamalarından satırbaşları şöyle:
YENİLENEN İSTANBUL SEÇİMİ
İmamoğlu'nu tebrik ederiz, İstanbul'a hayırlı olsun.
Seçim sonucunu saygıyla karşıladık.
Demokrasimiz kazandı, son seçimde milli irade berrak şekilde tecelli etti.
Seçim sonuçları önümüzdeki günlerde de değerlendirilecek.
Milletin verdiği mesaj tüm yönleriyle ele alınacak.
Vatandaşlarımıza şükralarımızı arz ederiz.
Seçimler sürecinde adayımız Sayın Binali Yıldırım Bey büyük gayret sarfettiler. İstanbul sevdasına herkes şahit oldu.
Cumhur ittifakı ruhunu destekleyen MHP lideri Bahçeli ve teşkilat mensuplarına teşekkürlerimizi sunuyoruz.
Seçim öncesinde pek çok provokatif haber yapıldı.
Teşkilatlarımız gözbebeğimizdir. Mensuplarımıza bir kez daha sevgilerimizi sunuyoruz.
YSK seçim sürecini başarıyla yönetmiştir. YSK temsilcilerine ve görevlilerine teşekkürlerimizi sunuyoruz.
AK Parti olarak bundan sonraki yol haritamız bellidir.
Bu aziz millet demokrasiyi büyük bedellerle elde etti. Her geçen gün bunu başarıyla muhafaza etmektedir.
Demokrasimiz coğrafyamıza ilham kaynağı olarak yoluna devam ediyor.
Kimin kazandığı konusundan daha önemli olan konu Türkiye demokrasinin kazanmasıdır. Önemli olan demokrasinin kazanmasıdır.
31 Mart'tan büyük zaferle çıktık.
Milli iradeyle kavga edilmez, milli iradeye tabi olunur.
Milli iradenin talimatlarının başımızın üzerinde yeri vardır.
Diktatörlük safsatasından başlayarak, Türkiye düşmanları devreye girmişti.
25 yıllık yerel yönetim iktidarı el değiştirirken bile demokratik olgunluk gösterilmiştir.
Her seçim dönemi kutuplaşmadan bahsediliyor. Aziz milletimiz provokasyonlara kulak asmasın.
Millet iradesi, kutuplaşma ticareti yapanlara büyük bir cevap vermiştir.
Her sefer söylüyoruz, bunlar yapay ve zorlama tavırlardır.
Türkiye'nin demokrasisi yolundan sapmayacak, AK Parti buna güç vermeye devam edecek.
Sandık Türk milletinin pusulasıdır.
Bizim seçim hukukumuz seçim sonuçlarını açıkça ortaya çıkaracak kapasiteye sahiptir.
Bu büyük bir reformdur, hayırlı olmasını diliyoruz.
Her zaman için milli irade ne diyorsa yolumuza o şekilde devam edeceğiz.
İDLİB'DEKİ GELİŞMELER
İdlib'deki durumun rejim tarafından istismar edildiğini görüyoruz. Açıkça ateşkes ihlalinde bulunuyorlar.
Rusya'ya sürekli açık tutumumuzu iletiyoruz.
KAŞIKÇI CİNAYETİ
BM, Kaşıkçı cinayetine ilişkin raporunu yayınladı. Bu rapor, Cumhurbaşkanımızın daha olayın ilk anından itibaren ortaya koyduğu iradenin tescili anlamına gelmektedir.
Raporun objektif şeklinde hazırladığını görüyoruz, raporun tamamına katılıyoruz.
Yargı, Kaşıkçı soruşturmasını şeffaf yürütüyor.
DOĞU AKDENİZ'DEKİ SONDAJ GERİLİMİ
Yunanistan Başbakanı yanlış bir tutum içerisinde. Uluslararası hukuk açısından Türkiye'nin haklı olduğu açıktır.
Tek taraflı olarak buradaki kaynaklara el koymaya çalışıyorlar. Yunanistan Başbakanı Çipras'ı uyarıyoruz. Altı boş ifadeler kullanmaktan vazgeçmelidir.
AB üzerinden Türkiye'yi tehdit etmeye çalışmaktadır.
Yunanistan Başbakanı, Türkiye'yi hiçbir şekilde altını dolduramadığı argümanlarla tehdit etmekten vazgeçmelidir.
Türkiye Cumhuriyeti'nin bu tip söylemlere prim vermeyeceği açıktır. Yunanistan Başbakanı yanlış bir tutum içinde.
Türkiye ne kendi egemenlik haklarından ne de KKTC'nin haklarından vazgeçecektir.
AB, Yunanistan'ı uyarmalı.
Yunanistan Türkiye'nin iyi komşuluğunun kıymetini bilmelidir.
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