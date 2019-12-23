Ömer Çelik'ten son dakika mülteci mesajı: Türkiye bu yükü tek başına kaldırmayacak

Çelik'in konuşmasından satır başları şöyle;

- Batı medyası 'Evlat Nöbeti'ni görmedi. Anne yüreğinin isyanıdır. Anneler evlatlarına kavuşmak için teröre karşı duruş gösteriyorlar. Yürekleriyle evlatlarına kavuşmak istiyorlar.

- Cumhurbaşkanımızın Cenevre ve Malezya'ya yaptığı ziyaretler önemliydi. Türkiye tek başına dünyanın yaptığını yapmamaktadır. Dünya Akdeniz'deki ölümlere sessiz kalırken Türkiye tek başına göğüs germektedir. Ama hala Avrupa ülkelerinde 200-300 mülteciyi ülkelerine almak için referandum yapıyorlar. Avrupa'nın önemli ülkelerinin bir tanesinde belediye başkanı köprülerin altına kayalar yerleştiriliyor ki mülteciler yaşayamasın.

- Malezya ziyaretinde bağımsızlık, kalkınma, kimlik, adalet ve özgürlük konularında Cumhurbaşkanımızın önemli mesajları olmuştur.

LİBYA ANLAŞMASI

Libya ile olarak Cumhurbaşkanmızın açıklamalarını takip ediyoruz. 27 Kasım'da imzalanan mutabakat muhtırası oldukça önemlidir. Anakaradan ölçmeden sahip oldukları adalardan deniz yetki gibi alanlar koyuyorlar. Sevr'in benzeri Akdeniz'de önümüze konuldu. Cumhurbaşkanımız, "Akdeniz'deki Sevr'i Libya'daki anlaşma ile iptal ettik" dedi. Hem Türkiye Cumhuriyet'inin hem de KKTC'nin haklarının sonuna kadar korunacağı tescil edilmiştir. Doğu Akdeniz'de Türkiye bir kere daha hukuk ve diploması yoluyla cevap vermiştir.

- Türkiye, Akdeniz'de örülmeye çalışılan duvarı bu şekilde yok etmiştir.

- Milli çıkarlarımızın korunması için Akdeniz başta olmak üzere herhangi bir yerde açık ve aleni bir şekilde Türkiye'ye karşı bir organizasyon kurulmak isteniyorsa diplomasi ise diplomasi, sert güç unsurlarını kullanmak gerekiyorsa sert güç unsurları kullanılır.

- "Yanlış tarafla imza atıldı" sözü cehaletten kaynaklanıyor.CHP, "ileride bu farklı sıkıntılara neden olabilir" diyor. CHP, Hafter'i makul ve ılımlı olarak nitelendiriyor. Biz Türkiye Cumhuriyeti'nin Milli çıkarlarına bakarız. CHP'nin siyaseti GDO'lu.

- ABD ile müttefiklik ilişkilerimiz kırılganlaşıyor.

İDLİB'DEKİ SON GELİŞMELER



Rejim'in sivilleri hedef almasından kaygı duyuyoruz. Ayrıca orada tekrardan mülteci akını geliyor. Türkiye böyle bir yükü taşıyamaz.

Bundan sonra mülteci meselesinin Türkiye'den çok müttefiklerimizin meselesi Avrupa'nın meselesi haline geleceğini açık bir şekilde ifade ediyoruz.. Uluslararası toplumu uyarıyoruz. Türkiye bu yükü tek başına kaldırmayacak.

Cumhurbaşkanımızın Putin'le imzaladığı Soçi Muhtırasının açık ihlali anlamına gelen saldırılar son dönemde yoğunlaşmıştır. Mutabakatın korunması gerekiyor

KAŞIKÇI CİNAYETİNDE 5 İDAM



Tatmin edici bir karar değil, maalesef kaygılarımızı haklı çıkaran bir karar oldu. Kapalı bir yargılama sistemi yapılmıştır.

Burada enterasan bir durum var. Serbest bırakılanlar en kritik isimler. Bunların serbest bırakılması yargılama sonucunun ne kadar tatminkar olmadığını radikal olarak göstermektedir. "Anlık bir infial ile yapılmıştır" deniyor kararda. Bunun neresi infial.

Bu kadar düz okuma siyasetin kaldıracağı bir şey değildir. Şehitlerimizin olduğu yerler manevi coğrafyamızdır.

KANAL İSTANBUL



"Ödeme yapmayacağız açıklaması" devlet adamlığı konusunda ne kadar yoksun olunduğunun göstergesidir. Birisinin "ben bu şirketlere para ödemem" demesi milli iradeye karşı gelmektir.

Kanal İstanbul'un Montrö ile çelişen bir tarafı yoktur. Askeri gemilerinin geçişi sağlanacaktır. Zaman içerisinde siyasal ve ekonomik getirilerini paylaşacağız.

MANSUR YAVAŞ - SİNAN AYGÜN TARTIŞMASI



Bu konuda kapsamlı açıklama yapması gereken CHP yönetimidir. Biz kim kime ne demiş bilmiyoruz. Bizimle alakalı bir durum değil TV'den takip ediyoruz. Biz olayın dışındayız ve dışında kalmaya devam edeceğiz.