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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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14.02.2019 - 19:33, Son Güncelleme:

Ömer Çelik'ten HDP'li Nadir Yıldırım'a sert tepki! "Bu çirkin zihniyetin mensuplarının..."

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Ömer Çelik'ten HDP'li Nadir Yıldırım'a sert tepki! "Bu çirkin zihniyetin mensuplarının..."

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, eski HDP Van Milletvekili Nadir Yıldırım'ın sosyal paylaşım sitesinde terör örgütü PKK'yı öven, tehdit içerikli açıklamalarına ilişkin, "Bu çirkin zihniyetin mensuplarının terör örgütü adına silah taşımakla başlattıkları illegal faaliyetlerini, PKK adına tehditler savurmaya kadar taşımış olmaları ibretliktir." ifadelerini kullandı.

Çelik, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından, HDP'den 26. Dönem Van Milletvekilliği yapan Nadir Yıldırım'ın paylaşımına tepki gösterdi.

Yıldırım'ın, resmi Twitter hesabından terör örgütü PKK adına konuşarak tehditler savurduğunu vurgulayan Çelik, şu değerlendirmede bulundu:

"Kuşkusuz karşılığını hukuk sistemi içinde görecektir. Terörün bütün ahlak dışı, gayrimeşru ve insanlık dışı taraflarını temsil etme konusunda terör örgütüyle yarışa giren bu şahıs bir örnektir. Demokratik mekanizmaları terör için kullanmanın ne anlama geldiğinin net bir örneğidir bu durum. Bu çirkin zihniyetin mensuplarının terör örgütü adına silah taşımakla başlattıkları illegal faaliyetlerini, PKK adına tehditler savurmaya kadar taşımış olmaları ibretliktir. Kuşkusuz savurduğu tehditler hukuk alanında kendisine dönecektir. Terör adına konuşan, hatta terör örgütünden daha ileri gidebileceğini göstermeye çalışan bu zihniyete karşı olmak insanlık meselesidir. Bizim teröre karşı hukuk ve demokrasi ilkelerinden yana tavizsiz tutumumuz kararlılıkla devam edecektir."

Paylaşımları tepki çekmişti HDPli Nadir Yıldırım hakkında soruşturma
Paylaşımları tepki çekmişti! HDP'li Nadir Yıldırım hakkında soruşturma
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