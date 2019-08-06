Ömer Çelik: Türkiye'nin takviminin kısaldığını söylemeliyim
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. "Türkiye'nin takviminin kısaldığını söylemeliyim." diyen Çelik, "Fırat'ın doğusu ile ilgili harekat basit bir polemikle geçiştirilmemeli. Müttefiklerimizden olumlu bir yaklaşım bekliyoruz." ifadelerini kullandı.
Çelik'in açıklamalarından satır başları şöyle:
"BARIŞ KORİDORU KURMAK İSTİYORUZ"
Müttefiklerimizden olumlu bir yaklaşım bekliyoruz.
Türkiye'nin takviminin kısaldığını söylemeliyim.
Güney sınırımızda müttefiklerimizle barış koridoru kurmak istiyoruz.
Türkiye'nin önüne sürekli olarak uzatmalar ve oyalamalar konuluyorsa ,Türkiye kendi adımını kendi atacak kudrete, kapasiteye sahiptir.
CHP basiretsiz ifadeler kullandı.
Fırat'ın doğusu ile ilgili harekat basit bir polemikle geçiştirilmemeli.
Ordumuz dünyada motivasyonu en yüksek ordudur.
CHP'nin açıklamaları daha dikkat çekmeye başlamıştır.
Türkiye'nin önünde seçim yok. Türkiye dış politikadaki ihtiyaçlarını, iç politikadaki reform süreçlerini sürdürmeye kararlı.
Milletimiz TSK unsurlarının arkasındadır, desteği bulunmaktadır.
(Suriye'de) Türkiye mazlumlara şemsiye olacak, bölge ve dünya barışına katkıda bulunacak güvenli bölge ve barış koridoru arayışı içerisindedir.
(Orta Doğu coğrafyası) Dünyanın bütün devletleri oradayken Türkiye'nin orada olmasını yadırgamak, dünyanın bütün devletleri oradayken Türkiye'nin oraya sırt dönmesini teklif etmek son derece tehlikeli bir virüstür.
Ortadoğu konusunda oryantalist bakış açısı olmamalı.
Ne zaman bir açılış yapılsa CHP yönetiminden polemik geliyor.
ABD'DEKİ SALDIRILAR
ABD'deki saldırılarda hayatını kaybedenlere başsağlığı diliyoruz.
Teksas saldırganı ile Yeni Zelanda saldırganının ideolojisi arasında güçlü bağın ortaya çıkması bizi bu konularda daha ciddi kafa yormaya sevk etmelidir. İslam düşmanlığı tüm dinleri tehdit ediyor. İslam düşmanlığı insanlığa düşmanlıktır.
Türkiye'nin eksenini Batıdaki herhangi bir ülkenin başkentinde görenler, Türkiye milli bir politika ürettiği zaman bunu eksen kayması olarak ifade ederler.
Asya ile kadim ilişkilerimiz bulunmakta.
Mazlumlara kucak açtık, Türkiye'de göç krizi yoktur.
Türkiye her zaman mazlumların koruyucusudur.
KAZ DAĞLARINDA ALTIN ARAMA
Kaz Dağları ya da Türkiye'nin herhangi bir yerindeki çevre meselesiyle ilgili olarak çok yüksek bir hassasiyete sahibiz.
Çalışma yapılan yer Kaz Dağları değildir.
Söz konusu yer Kaz Dağları'na 40 kilometre uzaktadır.
Ağaçlandırma meselesi bizim için çok hassastır.
Burada kesilen ağaçların yerine tamamı miktarınca fidan başka bir alana dikilmiştir. Söz konusu firmanın sözleşmesi gereği yapılacak işlemler bittikten sonra buranın ağaçlandırılması da tam olarak gerçekleştirilecektir.
Siyanür iddialarının doğru olmadığını uzmanlar söylüyor.
İzinler iktidarlarımız öncesinde 2001 yılında verilmiş. Mimarlar Odası üyesi, CHP'den defalarca milletvekili adayı olmuş bir şahıs tarafından SİT izninin kaldırılması sağlanmış.
Çevre hassasiyeti manipüle ediliyor, çevre hassasiyetinin her zaman yanındayız.
Gerçek çevreci dostlarımıza kapılarımız her zaman açıktır. Herhangi bir diyalog eksikliği söz konu değildir.
Bölgede bilgilendirme başladı, yoğun bir şekilde devam edecek.
Bir partinin siyasi etikle ilgili laf etmesi için toksinlerini atması lazım. CHP için bunun başlangıcı İşBankası hissesini Hazine'ye devretmek.
Ayrıntılar geliyor...
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