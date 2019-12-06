Ömer Çelik: 'Plan hazır, şubat ayından sonra harekete geçeceğiz'

İşte Ömer Çelik’in sözlerinden satır başları:

Almanya’da ARD televizyonu Atatürk’e dönük çirkin bir yayını söz konusu oldu. Atatürk’ü Hitler’e benzeten yayını şiddetli bir şekilde kınıyoruz. Bunu kabul edilemez buluyoruz.

O yapılan yayının kesinlikle basın özgürlüğü ile ilgisi yoktur. Gereğinin yapılması için ilgili bakanlıklarımız faaliyete geçecektir. Oradaki vatandaşlarımız da gereken tepkiyi göstermektedir.

Bu yayının temel değerlerimize yönelik tezahür etmemesi gerekir.

Atatürk ve Alevi vatandaşlarımızı karşı karşıya getirmek üzere çirkin bir provokasyona imza atılıyor.

Bu yayın kuruluşu derhal Atatürk’ün manevi şahsiyetinden ve milletimizden özür dilemelidir.

GÜNGÖREN’DE TEPKİ ÇEKEN GÖRÜNTÜ

Hepimizi üzen bir olay yaşandı. Güngören belediyesinde bir başkan yardımcısının çirkin bir davranışı oldu. bu çirkin davranış biçimi hepimizi üzmüştür.

Enese sesleniyorum gözlerinden öpüyoruz seninle beraberiz sana yapılan çirkin davranışı kabul etmiyoruz bu belediye başkan yardımcısı görevden alınmıştır.

Hiçbir şekilde belediye meclis üyeliğinin devam etmesini de uygun bulmuyoruz.

CEREN ÖZDEMİR CİNAYETİ

Ceren’i kaybederken hepimiz de insanlığımızdan bir parça kaybettik.

Hepimizi kahreden bir kayıp bu.

Bundan sonraki, süreçte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olaya müdahil olmuştur. En ağır cezanın verilmesi içini bakanlığımız takiptedir.

En önemlisi kültürel ahlaki hassasiyetlerin daha güçlendirilmesi için şiddetin toplumun her alanında uzaklaştırılması özellikle kadına yönelik şiddetin ortadan kaldırılması için her türlü çalışmanın yapılması gerekiyor.

Ceren kardeşimizin sözüne bir atıfla, Ceren’in bu vasiyetine uyarak doğum gününe kutluyoruz, rahmetle anıyoruz. Sözün bittiği yer denebilecek bir noktadır.

LONDRA ZİRVESİ

Çok önemli bir konu bu dörtlü zirveydi. NATO toplantısı ayrı bir başlık teşkil ediyor. Çok geniş bir vatandaş buluşması gerçekleştirdi Cumhurbaşkanımız.

Cambridge’deki cami çok özel bir cami. Son derece önemli bir şaheser.

Önemli bir karar dörtlü zirvenin devamlı olarak yapılmasıdır.

"GÜVENLİ BÖLGE PLANI HAZIRLANDI, ŞUBAT AYINDAN SONRA...'

NATO’nun geçmişinde parlak bir sicile sahibiz Türkiye olarak. NATO’nun geleceğinde de aynı iddialara sahip olduğumuz bu zirvede de teyit edilmiştir.

Türkiye öteden beri doğu kanadı güney kanadı gibi bir ayrım olmaması gerektiğini söylüyor. Bu ayrımlara karşı çıktığımızı güvenliğin 360 derece temelinde ele alınması gerektiği bir kez daha dillendirilmiş oldu.



Bir sürü eleştiri getirenler bile Türkiye’nin kendisi için aldığı tedbirlerin aslında NATO için alınan tedbirler olduğunun farkında. Macron’da Türkiye’nin gücünün ve öneminin farkındadır.

Güvenli Bölge planı hazırlandı ve NATO'da görüşmeler olumlu geçti. Şubat ayında da bir görüşme gerçekleştirdikten sonra harekete geçececeğiz.

Mali katkılarını yerine getirme konusunda asıl sorgulanması gerekenin Fransa olduğunun herkes farkındadır.

Burada ortaya çıkan tabloda Türkiye'nin NATO için kritik bir ülke olduğu bir defa daha ortaya konmuştur.

SORU CEVAP

MUHALEFETİN AÇIK CEZAEVLERİNE GEÇİŞLE İLGİLİ KHK DÜZENLEMESİNE İLİŞKİN ELEŞTİRİLERİ

Ne kadar ayıp bir şey. Her yasal düzenleme sonunda ortaya çıkan eylemleri o yasal düzenlemeye bağlarsanız kimse yasa çıkartamaz.

Böyle bir mantık silsilesi kurulması hastalıklı bir düşünceden başka bir şey olamaz.

Bu son olayla bir ilgisi yok.

KHK ile yapılan bir kereliğine yapılmış bir disiplin affıdır.

Sistem düzeyinde düzenlemeler yapılması zorunludur. Dünyanın her yerinde kapalı ve açık cezaevleri var.

ASGARİ ÜCRET GÖRÜŞMELERİ

İşçi tarafı işveren tarafı yıllardır bir geleneği var buna karar veriyorlar. Kendi pozisyonlarını açıklayacaklar.

Bakanlığın tavrı da ortak bir nokta çıkartabilmek. Hiç kimsenin dediği tam olarak olmuyor.

Mutabakat olmasa nasıl bir süreç işleyeceği de açıktır.

AK PARTİ’NİN ASGARİ ÜCRETLE İLGİLİ BİR RAKAMI VAR MI?

Biz ekonomik gündemlerle ilgili kendi çalışmamızı yapıyoruz. Ama bu, bakanlık işçi ve işverenler arasında gerçekleşecek bir konuş bir yaklaşım ortaya koymamız doğru olmaz.

MHP’NİN CEZA İNFAZ DÜZENLEMESİNİN ASKIYA ALMASI

(MHP ve AK Parti arasında bir görüş farkı mı var? Erdoğan-Bahçeli görüşmesi olur mu?) Sayın cumhurbaşkanı ve sayın bahçeli arasında gerek yüz yüze gerek telefonla görüşme konusunda herhangi bir sorun yok.

Cumhur ittifakına vatandaşlarımızın verdiği desteği görüyoruz. Sonuçta iki farklı parti var. Cumhur ittifakında güçlü yürüyüşünde bir çatlak oluşması gibi bir durum olamaz.

Burada da arkadaşlarımız hem bizim partimizden hem de MHP’den cumhur ittifakının bu konuları değerlendirdiği bir mekanizma var.

Burada tam bir nokta konmuş değil. Hem partide hem de Adalet Bakanlığında çalışmalar devam ediyor.

Dosya kapandı denecek bir noktada değiliz.

Cumhur ittifakı açısından bir sorun söz konusu değil burada.

CHP’NİN PARTİ DEVLETİ ELEŞTİRİSİ

Parti devleti patenti CHP’ye aittir. Partinin üstte devletin altta olduğu bir yaklaşımdan geliyorlar. Bu konuda aşırı hassasiyet göstermeleri normaldir.

İktidar partisinde hükümet ve parti arasındaki süreçlerde doğal bir etkileşim olur.

Bahsettikleri konular partide tartışılır ama hükümetin alacağı kararlar ayrıdır. Hükümet bir karar almış süreç işlemeye başlamış sayın cumhurbaşkanımıza sorduğumuzda öğrendiklerimizi sizlere aktarıyoruz.

Ayrıntılar geliyor...