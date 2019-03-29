Ömer Çelik: Özür diliyoruz açıklamasının şehit eşinden esirgenmesi kınanacak bir durum

Çelik, Karalar'ın, 2016'da Mardin'in Nusaybin ilçesinde şehit olan Uzman Çavuş Kadir Demiryürek'in eşi Gülcan Demiryürek'e davet üzerine katıldığı etkinlikte tepki göstermesine ilişkin, AA muhabirine açıklamada bulundu.

Demiryürek ailesini ziyaret ettiğini anımsatan Çelik, "Bizim açıklamalarımızdan sonra oradaki siyasiler basın açıklaması yaptılar ama hala şehit eşine karşı bir özür yok." diye konuştu.

Çelik, olaya ilişkin basın açıklamasında da bir çelişki olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şehit eşi olduğunu bilseydik, yine de duyarlı davranırdık' deniyor. Oraya zaten şehit ailelerini çağırmışsınız, toplantının özelliği o. İkincisi o tepki gösterildikten sonra olgun bir şekilde, hanımefendinin küçücük bir çocuğu var, eşini kaybetmiş, onun yine gönlü alınabilir. Onun söylediği haklı soruya makul bir şekilde varsa bir cevapları, cevap verilebilir. Ortada makul bir cevap olmadığı için bu şekilde agresif bir tutum sergileniyor."

"KIRILAN BARDAĞIN PARASINI KİM ÖDEYECEK?' SAYGISIZLIĞI"

Çelik, şehit eşinin ablasının da o salonda bulunduğunu hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Yanında ablası var, ablası kardeşine yapılan, bir şehit eşine yapılan saygısızlığı görünce orada işte masadaki örtüyü çekiyor, bir iki bardak, çanak kırılıyor. Buradaki tepki nedir? Eşini kaybetmiş, eşini şehit olarak vermiş kardeşine yapılan bu haksızlığa tepki gösteriyor. Sonuç olarak olgunlukla o kardeşlerimiz, şehit eşi, ailesi olgunlukla onların sorularına cevap verilecekken, nihayetinde içi yanıyor, çukur olaylarında eşini kaybetmiş. Daha sonra bir de belediye veya otel görevlileri durduruyor, 'Burada kırılan bardağın parasını kim ödeyecek?' gibisinden de bir saygısızlık yapılıyor."

"BUGÜN DAVA AÇILDI"

Şehit eşine yapılan saygısızlığı eleştiren Çelik, "Bir avukat arkadaşımız gönüllü oldu, sağ olsun ve bugün dava açıldı zannediyorum. Dilekçesini hazırlamışlardı." şeklinde konuştu.

Çelik, şehide bir kez daha Allah'tan rahmet dileyerek, "Her halükarda, orada yapılan eylemle ilgili özür dilenmeliydi. Eylem geçtikten sonra yapılan basın toplantısında bile özür diliyoruz açıklamasının şehit eşinden esirgenmesi kınanacak bir durum. 'Takip ettirdik' gibi ifadelerle açıklama yapıldı. Siz şehit eşini niye takip ettiriyorsunuz? Bu şekilde yaklaşım nedir?" ifadelerini kullandı.

Şehit eşinin halkı bir tepkisi olduğunu, sorusuna cevap verilmesi gerektiğini aktaran Çelik, "Nihayetinde siyasetçisiniz. Saygısızlık yapıldıktan sonra önlerinin kesilmesi, 'Bunları kim ödeyecek?' denmesi bir anlayış meselesidir nihayetinde." değerlendirmesinde bulundu.

"BUNU SİYASİ MESELE OLARAK GÖRMÜYORUZ"



Çelik, şehit ailesinden özür dilenmesi gerektiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Bunu böyle bir siyasi mesele olarak da görmüyoruz. Bu mesele şehitlere yönelik tutumun ahlaki değerlendirilmesiyle ilgilidir. Orada bulunan yöneticilerin, siyasilerin, o toplantıyı organize eden herkesin içtenlikle özür dilemesi lazım. Bütün milletimiz kınıyor, hepimiz kınıyoruz. Bütün şehit aileleri aynı şekilde hassas davranıyorlar. Türkiye'nin her tarafından o kardeşimize, şehit eşine destekler geldi."

Şehidin 4 yaşındaki kızı Lara Demiryürek'in de güzel eğitim almasını temenni eden Çelik, "Allah izin verirse mezuniyetine, düğününe gideriz." diye konuştu.