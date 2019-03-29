Ömer Çelik: Özür diliyoruz açıklamasının şehit eşinden esirgenmesi kınanacak bir durum

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriÖmer Çelik: Özür diliyoruz açıklamasının şehit eşinden esirgenmesi kınanacak bir durum
GeriGündem Ömer Çelik: Özür diliyoruz açıklamasının şehit eşinden esirgenmesi kınanacak bir durum
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
AA
29.03.2019 - 21:47, Son Güncelleme:

Ömer Çelik: Özür diliyoruz açıklamasının şehit eşinden esirgenmesi kınanacak bir durum

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ömer Çelik: Özür diliyoruz açıklamasının şehit eşinden esirgenmesi kınanacak bir durum

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı Zeydan Karalar'ın bir etkinlikte şehit eşi Gülcan Demiryürek'e tepki göstermesine ilişkin, "Her halükarda orada yapılan eylemle ilgili özür dilenmeliydi. Eylem geçtikten sonra yapılan basın toplantısında bile özür diliyoruz açıklamasının şehit eşinden esirgenmesi kınanacak bir durum." dedi.

Çelik, Karalar'ın, 2016'da Mardin'in Nusaybin ilçesinde şehit olan Uzman Çavuş Kadir Demiryürek'in eşi Gülcan Demiryürek'e davet üzerine katıldığı etkinlikte tepki göstermesine ilişkin, AA muhabirine açıklamada bulundu.

Demiryürek ailesini ziyaret ettiğini anımsatan Çelik, "Bizim açıklamalarımızdan sonra oradaki siyasiler basın açıklaması yaptılar ama hala şehit eşine karşı bir özür yok." diye konuştu.

Çelik, olaya ilişkin basın açıklamasında da bir çelişki olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şehit eşi olduğunu bilseydik, yine de duyarlı davranırdık' deniyor. Oraya zaten şehit ailelerini çağırmışsınız, toplantının özelliği o. İkincisi o tepki gösterildikten sonra olgun bir şekilde, hanımefendinin küçücük bir çocuğu var, eşini kaybetmiş, onun yine gönlü alınabilir. Onun söylediği haklı soruya makul bir şekilde varsa bir cevapları, cevap verilebilir. Ortada makul bir cevap olmadığı için bu şekilde agresif bir tutum sergileniyor."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHPli adayın tepki gösterdiği şehit eşiyle görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'li adayın tepki gösterdiği şehit eşiyle görüştü

"KIRILAN BARDAĞIN PARASINI KİM ÖDEYECEK?' SAYGISIZLIĞI"

Çelik, şehit eşinin ablasının da o salonda bulunduğunu hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Yanında ablası var, ablası kardeşine yapılan, bir şehit eşine yapılan saygısızlığı görünce orada işte masadaki örtüyü çekiyor, bir iki bardak, çanak kırılıyor. Buradaki tepki nedir? Eşini kaybetmiş, eşini şehit olarak vermiş kardeşine yapılan bu haksızlığa tepki gösteriyor. Sonuç olarak olgunlukla o kardeşlerimiz, şehit eşi, ailesi olgunlukla onların sorularına cevap verilecekken, nihayetinde içi yanıyor, çukur olaylarında eşini kaybetmiş. Daha sonra bir de belediye veya otel görevlileri durduruyor, 'Burada kırılan bardağın parasını kim ödeyecek?' gibisinden de bir saygısızlık yapılıyor."

"BUGÜN DAVA AÇILDI"

Şehit eşine yapılan saygısızlığı eleştiren Çelik, "Bir avukat arkadaşımız gönüllü oldu, sağ olsun ve bugün dava açıldı zannediyorum. Dilekçesini hazırlamışlardı." şeklinde konuştu.

Çelik, şehide bir kez daha Allah'tan rahmet dileyerek, "Her halükarda, orada yapılan eylemle ilgili özür dilenmeliydi. Eylem geçtikten sonra yapılan basın toplantısında bile özür diliyoruz açıklamasının şehit eşinden esirgenmesi kınanacak bir durum. 'Takip ettirdik' gibi ifadelerle açıklama yapıldı. Siz şehit eşini niye takip ettiriyorsunuz? Bu şekilde yaklaşım nedir?" ifadelerini kullandı.

Şehit eşinin halkı bir tepkisi olduğunu, sorusuna cevap verilmesi gerektiğini aktaran Çelik, "Nihayetinde siyasetçisiniz. Saygısızlık yapıldıktan sonra önlerinin kesilmesi, 'Bunları kim ödeyecek?' denmesi bir anlayış meselesidir nihayetinde." değerlendirmesinde bulundu.

"BUNU SİYASİ MESELE OLARAK GÖRMÜYORUZ"

Çelik, şehit ailesinden özür dilenmesi gerektiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Bunu böyle bir siyasi mesele olarak da görmüyoruz. Bu mesele şehitlere yönelik tutumun ahlaki değerlendirilmesiyle ilgilidir. Orada bulunan yöneticilerin, siyasilerin, o toplantıyı organize eden herkesin içtenlikle özür dilemesi lazım. Bütün milletimiz kınıyor, hepimiz kınıyoruz. Bütün şehit aileleri aynı şekilde hassas davranıyorlar. Türkiye'nin her tarafından o kardeşimize, şehit eşine destekler geldi."

Şehidin 4 yaşındaki kızı Lara Demiryürek'in de güzel eğitim almasını temenni eden Çelik, "Allah izin verirse mezuniyetine, düğününe gideriz." diye konuştu.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Boğaziçili Arda ölü bulunmuştu! Annesi yürek dağladı

Ankara'da korkunç görüntü! Karısını kucaklayıp aşağı attı...

Ayasoyfa açıklaması... 'Erdoğan'ın ağzından laf bir kere çıkar'

Atatürk Havalimanı'nda başörtülülere hakaret eden şahıs tutuklandı