Ömer Çelik: Kendi devletini suçlayan bu çarpık zihniyetle karşı karşıyayız

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriÖmer Çelik: Kendi devletini suçlayan bu çarpık zihniyetle karşı karşıyayız
GeriGündem Ömer Çelik: Kendi devletini suçlayan bu çarpık zihniyetle karşı karşıyayız
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
01.05.2019 - 18:54, Son Güncelleme:

Ömer Çelik: Kendi devletini suçlayan bu çarpık zihniyetle karşı karşıyayız

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ömer Çelik: Kendi devletini suçlayan bu çarpık zihniyetle karşı karşıyayız

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Maalesef bir kere daha CHP yönetimi yabancı bir devletin bir yetkilisine referans vererek Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ni suçladı. Defalarca uyardığımız bir konuda yine aynı şeyi yaparak kendi devletleri yerine yabancı devleti esas aldılar. CHP sözcüsü ve bir genel başkan yardımcısı hükümetimizin PKK/PYD ile görüşmeler yaptığını söylüyor. Bu yalan iddiayı, ABD’li bir yetkiliye dayandırıyor. Bir kere daha yabancı devletlerin yetkililerini esas alarak kendi devletini suçlayan bu çarpık zihniyetle karşı karşıyayız." açıklamasında bulundu.

Twitter'dan açıklama yapan Çelik'in şöyle: 

Maalesef bir kere daha CHP yönetimi yabancı bir devletin bir yetkilisine referans vererek Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ni suçladı. Defalarca uyardığımız bir konuda yine aynı şeyi yaparak kendi devletleri yerine yabancı devleti esas aldılar.

CHP sözcüsü ve bir genel başkan yardımcısı hükümetimizin PKK/PYD ile görüşmeler yaptığını söylüyor. Bu yalan iddiayı, ABD’li bir yetkiliye dayandırıyor. Bir kere daha yabancı devletlerin yetkililerini esas alarak kendi devletini suçlayan bu çarpık zihniyetle karşı karşıyayız.

Türkiye Cumhuriyeti ile yabancı bir devlet arasında bir çelişki ortaya çıktığı zaman, CHP’nin sürekli yabancı devletlerin yanında saf tutarak Türkiye Cumhuriyeti’nin hükümetine karşı duruş sergilediğini görüyoruz. Buna defalarca şahit olduk.

Şimdi bir kere daha yalana başvuruyor CHP. Hükümetimizin PKK /PYD terör örgütleri ile görüşme yaptığını söylüyor. Bu yalanı da yabancı bir devlet yetkilisine dayandırıyor. Kendi hükümetine karşı başka devletler adına konuşan bir zihniyet bu.

Bizzat CHP Genel Başkanı ve yöneticileri “PYD/YPG terör örgütü değildir. PYD/YPG Türkiye’ye saldırmaz” demişlerdi. Şimdi savundukları PYD ve YPG ile hükümetimizin görüştüğü iftirasını atarak, başka devletlerin yetkililerinin propagandalarına sahip çıkıyorlar.

CHP’ye kendi sözlerini hatırlatarak eleştiri getirdiğimiz zaman “biz Kuvayi Milliye’nin devamıyız, bize böyle şeyler söylenemez” diyorlar. Başka devletlerin sözlerini esas alarak kendi hükümetine ve devletine karşı siyaset üretene Kuvayi Milliye denemez.

Bizzat CHP Genel Başkanı ve yöneticileri “PYD/YPG terör örgütü değildir. PYD/YPG Türkiye’ye saldırmaz” demişlerdi. Şimdi savundukları PYD ve YPG ile hükümetimizin görüştüğü iftirasını atarak, başka devletlerin yetkililerinin propagandalarına sahip çıkıyorlar.

Dışımızdaki odaklar Cumhurbaşkanımıza ve hükümetimizin dış politikasına dönük bir kara propaganda ürettiği zaman bunları sahiplenen ilk odak CHP oluyor. Bugün bir kere daha gördük bunu.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber

ABD’nin dini özgürlükler raporuna tepki

Çocuğu öldüresiye dövüp serbest kalmıştı! Savcılıktan flaş talep

Meteoroloji uyardı! Ülke genelinde yarından itibaren başlıyor…

'Manavgat'a adrenalin yaşatmak istedim' diyen kadın bunları yaptı