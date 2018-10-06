Ömer Çelik: Cumhurbaşkanı Erdoğan çok önemli açıklamalar yapacak
Kızılcahamam'da gerçekleştirilen AK Parti 27. İstişare ve Değerlendirme Toplantısını takip eden gazetecilerin çadırını ziyaret eden AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, hem toplantı hakkında basın mensuplarına bilgiler verdi hem de onların sorularını yanıtladı. Çelik açıklamalarında, "Yarın Cumhurbaşkanımız da konuşacak. Basına açık olacak. Sayın Cumhurbaşkanımız çok önemli açıklamalar yapacak." bilgisini de verdi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bugün Kızılcahamam Kampı’nın kapanışında çok önemli açıklamalarda bulunacağını söyledi. AK Parti Sözcüsü kampta gazetecilerin sorularını yanıtladı.
McKinsey’le yapılan sözleşme konusunda Erdoğan’ın açıklamalarını hatırlatan Çelik, “Bildiğim kadarıyla üç bakanlığı biliyorum öyle bir sözleşme yok. Öne çıkan birkaç bakanlıkla konuştuğumda daha çok görüş alma şeklindeydi. Herhangi bir ödeme de yapmıyorlardı. Görüşler alındıktan sonra ‘beraber çalışırız’ denilirse yapılan ödemeler söz konusu olabilecekti” dedi. Çelik özetle şunları söyledi:
GAZETECİNİN DURUMU ORTAYA ÇIKARILACAK
(Kayıp Suudi gazeteci) Bu konuda hassasız. Türkiye Cumhuriyeti, emin ve güvenilir bir devlettir. Ne Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ne vatandaş olmayan kimselerin can güvenliği tehdit edilemez. Güvenlik birimleri ilk andan itibaren gerekli araştırmayı yapıyorlar. Tam bir tablo ortaya çıkmadan kimseyi suçlamıyoruz. Başsavcılığın devreye girmesiyle konu daha derin araştırılacak. Bu konularda açıklama yapılmaması hassasiyet gösterilmediği ya da gündemde olmadığı anlamına gelmez. Bu kayıp gazetecinin durumunun, akıbetinin ne olduğu, sorumlusunun kim olduğu ortaya çıkartılacaktır. Hiç kimse Türkiye’de bir insanın kaybolması gibi eyleme, işleme imza atamaz.
GENEL BAŞKAN TACİZ ETMEK KABUL EDİLEMEZ
(Akşener) Türkiye hukuk devletidir, bir Genel Başkanın evinin önünde slogan atılması, taciz edilmesi asla kabul edilebilir tavır değildir. İçişleri Bakanlığı onu yapan kişilerle ilgili olarak taciz, tehdit eyleminde bulunan kişilerle ilgili girişim başlattı. Siyasi tartışma fiziki şiddeti meşrulaştırmaz.
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