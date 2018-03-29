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    Ombudsman’dan GBT tavsiyesi: Gizlilik için mevzuat hazırlayın

    Erdinç ÇELİKKAN / ANKARA
    29.03.2018 - 21:43 | Son Güncelleme:

    Kamu Denetçiliği Kurumu (Ombudsmanlık), İçişleri Bakanlığı’na Genel Bilgi Toplama (GBT) Sistemi’nde tutulan kayıtlara üçüncü kişilerin erişiminin ve gizliliğin korunmasının yasal güvenceye bağlanması için mevzuat hazırlanmasını tavsiye etti. İsmi açıklanmayan bir vatandaş, Ombudsman’a yaptığı başvuruda, 2007 yılında adli bir suç nedeniyle aldığı cezanın infaz edilmesine, üzerinden yaklaşık 10 yıl geçmesine, hem adli sicil hem de adli arşiv kaydından silinmesine rağmen GBT kayıtlarından silinmediğini belirtti.

    HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR

    Şikâyetçi, hakkında mahkûmiyet kararı veren Diyarbakır 5. Asliye Ceza Mahkemesi’ne de başvurarak GBT kaydının silinmesini istediğini ancak kaydın İçişleri Bakanlığı tarafından silinebileceği belirtilerek talebinin reddedildiğini ifade etti. Diyarbakır’da yaşadığını belirten vatandaş, terör olayları nedeniyle güvenlik güçlerince yol kontrolü yapıldığını, kimlik kontrollerinde 10 yıl öncesinde işlemiş olduğu suçun GBT kayıtlarında görülmesi nedeniyle güvenlik güçleri nezdinde kendisini potansiyel suçlu olarak gösterdiğini kaydetti. Ombudsman ise kararında şu görüşlere yer verdi: “GBT’deki bilgilerin özel hayata saygı hakkı kapsamında kişisel veri niteliğinde bilgi olduğunda şüphe bulunmaması karşısında; tutulacak kayıtlarla ilgili süre, stoklama, kullanım, üçüncü kişilerin erişimi ve verilerin gizliliğinin korunmasına yönelik izlenecek usule ilişkin hususların yasal güvenceye bağlanmasının hukuk güvenliğinin teminatı olacağı ve toplanan kişisel verilere ilişkin yasal güvence oluşturulması gerektiği kanaatine varıldı. Başvuranın hakkındaki mahkûmiyet kaydının, İçişleri Bakanlığı nezdinde GTB’den silinmesi talebinin reddine, GTB’de tutulacak kayıtlarla ilgili süre, stoklama, üçüncü kişilerin erişimi ve verilerin gizliliğinin korunmasına yönelik izlenecek usule ilişkin hususların yasal güvenceye bağlanması konusunda mevzuat çalışması yapılması hususunda İçişleri Bakanlığı’na tavsiyede bulunulmasına karar verildi.”

    Etiketler: gazetehaberleri , Ombudsmanlık , Kamu Denetçiliği Kurumu , gündem
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