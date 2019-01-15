Ombudsman uyarmış: Firar ediyorlarsa önlem al
Danıştay'ın ‘ayrımcılık’ olarak nitelendirdiği Türk ve yabancı uyruklu mahkûmların açık cezaevlerine alınmasında farklı süreler uygulanması konusunda Kamu Denetçiliği Kurumu’nun da (Ombudsman) Adalet Bakanlığı’nı uyardığı ortaya çıktı.
Eşit Haklar İçin İzleme Derneği, Bursa E tipi Cezaevi’nde kalan Suriyeli bir hükümlü için kuruma başvurarak, yabancı uyruklu hükümlülerin daha geç bir şekilde açık cezaevine ayrılması uygulamasından şikâyetçi oldu.
122 ÜLKEDEN MAHKÛM VAR
Yapılan başvuruda Adalet Bakanlığı 2013 yılı istatistiklerine göre cezaevlerinde 122 ülkeden 2 bin 222 yabancı tutuklu ve hükümlü bulunduğu hatırlatıldı. Başvuruyu kabul eden KDK, Adalet Bakanlığı’ndan görüş istedi. Bakanlık da, “yabancı uyruklu mahkûmların açık cezaevine alındıktan sonra firar ettikleri, bu yüzden açık cezaevine gecikmeli alındıkları” yönündeki savunmasını tekrarladı. KDK yaptığı incelemenin ardından, yönetmelikteki söz konusu ibarenin çıkarılması yönünde Adalet Bakanlığı’na 24 Ağustos 2017 tarihinde tavsiyede bulunulmasına karar verdi. Kararda, “İnfazların etkin bir şekilde yürütülmesi için idare tarafından uygun görülecek başkaca tedbirlerin alınabileceği, bu nedenlerle söz konusu ibarenin, Anayasa’nın 10. maddesi kapsamında ‘kanun önünde eşitlik’ ilkesine aykırı olduğu değerlendirilmiştir” denildi.
Danıştay, Türk ve yabancı uyruklu mahkûmların açık cezaevlerine alınması sırasında farklı süreler uygulamasını düzenleyen yönetmelikteki ‘adli suçlardan hükümlü olup yabancı uyrukluların’ ibaresinin yürürlüğünü durdurmuştu.
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