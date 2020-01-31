Ombre ve sombre nedir? Ombre ve sombre arasındaki fark nedir?

Saç renginde değişiklik isteyenlerin gözde trendleri ombre ve sombre hakkında merak edilenleri derledik:



Ombre nedir?



Hollywood’da da son dönemlerde oldukça sık gördüğümüz ombre saçlar, genç kızlar için ideal bir saç boyama yöntemidir. Ombre, bir renk tonunun diğerine aşamalı olarak karışmasıdır; genellikle hareket eden renk tonlarını ve gölgeleri ışıktan karanlığa doğru hareket ettirir. Ev dekorasyonunda ve grafik tasarımda kullanımına ek olarak saç boyası, tırnak sanatı ve hatta pişirme için popüler bir özellik haline gelmiştir.

Sombre?



Sombre zaman zaman ombre ile karıştırabiliyor ancak her iki saç boyama tekniğinin ayrıldığı noktalar var. Sombre yönteminde saçın dip ile saç uçları arasında birkaç ton fark bulunuyor. Böylece saç dipleri ve saç uçları arasında yumuşak bir geçiş sağlanıyor. Bu nedenle sombreli saçlar boyadan çok güneşte açılmış gibi görülüyor. Sombre, ombrenin daha yumuşak geçişli hali olarak tarif edilebilir.



Ombre ve sombre arasındaki fark nedir?



Ombrede saçın uçlarına doğru, kül rengi, pembe, mavi gibi marjinal renkler uygulanırken sombrede bu kadar keskin bir geçiş yoktur.