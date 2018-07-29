Ölürken bile gülüyordu
Antalya'da internetten 10 aylık diye aldığı Pomeranian cinsi köpeğin 4 yaşında ve kalp hastası olduğunu öğrenince neye uğradığını şaşıran Duha Sena Oskay, 'Richie' ismini verdiği köpeğini akciğer kanamasından kaybedince dünyası karardı.
Konuyla ilgili yasal süreci köpeği aldıktan 4 ay sonra başlattığını söyleyen Oskay, "Ölürken bile gülüyordu” diyerek gözyaşı döktü. Ailenin bir ferdi olarak gördüğü köpeğini rahatsızlığı ortaya çıkınca geri vermeyi hiç aklına getirmediğini söyleyen Oskay, “Onunla birlikte uyuyor, yemek yiyor, yürüyüş yapıyorduk. Son olarak beraber tatile de çıktık. Tatil dönüşü Richie fenalaştı, nefes alışverişlerinde düzensizlik oluştu. Veterinere götürdüm, akciğer kanamasından öldü” dedi.
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