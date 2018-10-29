Ölümüne mücadele ediyoruz
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Tunceli’de iki askerin donarak şehit olmasıyla ilgili soruşturma açıldığını söyledi.
Havalimanındaki Cumhuriyet Resepsiyonunda Hürriyet’in sorusunu yanıtlayan Güler, “İki senedir ölümüne mücadele ediyoruz. Bizimle beraber jandarmamız da mücadele ediyor. Ama ya eski gibi otururuz kışlalarda, hiç ölen, kalan olmaz. Her havada, her şartta operasyon yapıyoruz”dedi.
Askerlerin kıyafetiyle ilgili eksiklik olmadığını söyleyen Güler, “Bunların hepsi profesyonel insanlar. İhmal diye bir şey yok. Adam 5 gündür operasyonda. Bir anda hava değişiyor”şeklinde konuştu.
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