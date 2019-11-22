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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dinçer AKBİR- Selda Hatun TAN- Haluk TURGUT/GEBZE (Kocaeli), (DHA)
22.11.2019 - 13:26, Son Güncelleme:

Ölümü yasa boğmuştu... Yüzlerce öğretmen bir araya geldi

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KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde öğretmeni Necmeddin Kuyucu’yu bıçaklayarak öldüren öğrencisi F.Ç.’nin (17) yargılanmasına başlandı. Kuyucu’nun ailesine destek vermek isteyen yüzlerce öğretmen Gebze Adliyesi önünde toplandı.

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  • Ölümü yasa boğmuştu... Yüzlerce öğretmen bir araya geldi
  • Ölümü yasa boğmuştu... Yüzlerce öğretmen bir araya geldi
  • Ölümü yasa boğmuştu... Yüzlerce öğretmen bir araya geldi
  • Ölümü yasa boğmuştu... Yüzlerce öğretmen bir araya geldi
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Olay, 2 Nisan günü, Gebze İnönü Mahallesi İbrahim Ağa Caddesi’nde bulunan Atatürk Anadolu Lisesi’nde meydana geldi. Müdür yardımcısı Necmeddin Kuyucu, 11'inci sınıf öğrencisi F.Ç. tarafından odasında bıçaklandı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Kuyucu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olaydan sonra yakalanan F.Ç. tutuklanarak, cezaevine konulurken, okula ‘Şehit Öğretmen Necmeddin Kuyucu Anadolu Lisesi’ adı verildi.

YARGILAMA BAŞLADI

Necmeddin Kuyucu’nun öğrencisi tarafından şehit edilmesiyle ilgili Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açılan davanın ilk duruşmasının görülmesine bugün Gebze 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde başlandı.

Duruşmaya tutuklu sanık F.Ç. ve Kuyucu’nun ailesi ile taraf avukatları katıldı.

Çeşitli eğitim sendikalarının temsilcileri ile yüzlerce öğretmen de acılı aileye destek vermek için adliyeye geldi. Saat 10.30'da başlayan duruşma sürüyor.

Necmeddin öğretmeni unutmayalım
Necmeddin öğretmeni unutmayalım

EĞİTİMCİLER AÇIKLAMA YAPTI

Duruşmanın başlamasının ardından adliye önünde açıklama yapan Eğitim-Bir Sen Genel Başkan Yardımcısı Atilla Olçum, "Burada ortak bir acının paydasında toplandık. Yaklaşık 7 ay önce kıymetli bir kardeşimizi vahşi bir saldırı neticesinde kaybettik.

Yine o acı neticesinde Necmeddin Hocamızı kaybettiğimiz için bir araya gelmiştik ve onu toprağa vermiştik. Bugün de 24 Kasım arifesinde bu duruşmadan dolayı bir araya geldik.

Etrafa baktığımda hiçbir ayrım yapmaksızın ortak paydamızın eğitim, geleceğimiz, öğretmenimiz, gençliğimiz, öğrencimiz olduğu düşüncesinden hareketle, ortak paydamızın insanlığımız olduğundan hareketle bugün burada toplandık.

Ben bu hassasiyeti gösteren bütün eğitim çalışanı arkadaşlara yürekten teşekkür ediyorum" dedi.

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Necmeddin öğretmeni on binlerce kişi uğurladı
Necmeddin öğretmeni on binlerce kişi uğurladı
Necmeddin öğretmen son yolculuğuna uğurlandı
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