Ölümü herkesi yasa boğdu! 'Ölüm gerçek ve çok yakın'

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriÖlümü herkesi yasa boğdu! 'Ölüm gerçek ve çok yakın'
GeriGündem Ölümü herkesi yasa boğdu! 'Ölüm gerçek ve çok yakın'
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Mesut MADAN/DHA
15.03.2019 - 10:02, Son Güncelleme:

Ölümü herkesi yasa boğdu! 'Ölüm gerçek ve çok yakın'

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ölümü herkesi yasa boğdu! 'Ölüm gerçek ve çok yakın'

Burdur'da, kazada yaralanıp, tedaviye alındığı hastanede bir gün sonra yaşamını yitiren üniversite öğrencisi İrem Su Akkaya'nın (19), bir hafta önce sosyal medya hesabından 'Bu bir şaka değil, çünkü ölüm gerçek ve çok yakın' paylaşımı dikkati çekti. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Rektörü Prof. Dr. Adem Korkmaz da sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı yayımladı.

MAKÜ İstiklal Yerleşkesi Kavşağı'nda 13 Mart Çarşamba günü saat 07.00 sıralarında Süleyman Emre Kılınç yönetimindeki 42 DIP 19 plakalı otomobille Emre Esmer yönetimindeki 03 RF 575 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücülerle birlikte otomobillerde bulunan İrem Su Akkaya ile Beyza Din (19) yaralandı. Ağır yaralanan İrem Su Akkaya, Burdur Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Isparta'daki özel hastaneye sevk edildi. Ancak İrem Su Akkaya, dün akşam saatlerinde yaşam savaşını kaybetti.

MAKÜ Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü 1’inci sınıf öğrencisi olan İrem Su Akkaya'nın cenazesi, dün gece ailesi tarafından memleketi Manisa'nın Soma ilçesine götürüldü. Akkaya'nın cenazesi, Soma Merkez Camii'nde cuma namazından sonra toprağa verilecek.

'ÖLÜM GERÇEK VE ÇOK YAKIN PAYLAŞIMI'

Bu arada İrem Su Akkaya'nın, 6 Mart Çarşamba günü sosyal medya hesabından “Ölüm şakalarını yapmaya bayılırdım. Ama işin ciddiyetini kavradığımdan beri ironisi bile tüylerimi diken diken ediyor. Ölmeyi cidden istemiyorsanız bunu dile getirmeyi kesin, ya da bir köşede geberin kurtulalım. Bu bir şaka değil, çünkü ölüm gerçek ve çok yakın” paylaşımı dikkat çekti.

Ölümü herkesi yasa boğdu Ölüm gerçek ve çok yakın

REKTÖRDEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

MAKÜ Rektörü Prof. Dr. Adem Korkmaz da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, İrem Su Akkaya'nın yaşamını yitirmesinden duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Prof. Dr. Korkmaz, "Elim bir trafik kazası sonucu iki gündür yoğun bakımda hayata tutunmaya çalışan Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği 1. sınıf öğrencimiz İrem Su Akkaya'yı maalesef kaybettik. Allah rahmet eylesin. Acılı ailesinin ve MAKÜ ailesinin başı sağ olsun" dedi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert tepki: 'Irkçılık ve islam karşıtlığının yeni bir örneği'

Diyarbakır'da iki aile kavga etti: Çok sayıda ölü ve yaralı

Ölümü herkesi yasa boğdu! 'Ölüm gerçek ve çok yakın'

Büyükelçilik açıkladı: 'Furkan'ın katili tutuklandı'