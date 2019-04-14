Olumsuz hava koşulları İstanbul Havalimanı'nda aksamalara neden oldu
İstanbul Havalimanı çevresinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan olumsuz hava koşulları ve sis hava trafiğinin aksamasına neden oldu.
Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle pilotlar, İstanbul Havalimanı'na bir süre iniş yapamadı. Havada tur atmak zorunda kalan bazı uçakların yakıt kritiğine girip, iniş için öncelik istediği öğrenildi.
Seferlerde ortalama 15 dakikalık rötarlar meydana geldi. Seferler, öğle saatlerinde normale döndü.
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