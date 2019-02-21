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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Taylan ERGÜN - İstanbul DHA
21.02.2019 - 15:52, Son Güncelleme:

Olumsuz cevap alınca pompalı tüfekle saldırdı

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Olumsuz cevap alınca pompalı tüfekle saldırdı

İstanbul, Arnavutköy'de yaklaşık 3 ay önce aldığı cep telefonunu iade etmek isteyen Ceyhun K., olumsuz cevap alınca pompalı tüfekle saldırdı. Açılan ateş sonucu iş yerindeki bir müşteri yaralanırken, kaçan Ceyhun K. polis tarafından yakalandı

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  • Telefonu iade alınmayınca pompalı tüfekle saldırdı
  • Telefonu iade alınmayınca pompalı tüfekle saldırdı
  • Telefonu iade alınmayınca pompalı tüfekle saldırdı
  • Telefonu iade alınmayınca pompalı tüfekle saldırdı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Olay Arnavutköy Yıldırım Beyazıt Caddesi'nde bir telefon bayii önünde meydana geldi. Ceyhun K.,  yaklaşık 3 ay önce Mevlüt Akkaya'dan bir cep telefonu satın aldı. Geçtiğimiz cuma günü dükkana gelen Ceyhun K. aldığı telefonu iade etmek istedi. İsteğinin reddedilmesi üzerine Ceyhun K. ile Mevlüt Akkaya arasında tartışma çıktı. Tartışma çevredekilerin araya girmesiyle sona erdi.

Ceyhun K., 16 Şubat'ta bu kez pompalı tüfekle telefon bayisine gelerek rasgele ateş açtı. Bu sırada iş yerinde bulunan müşteri Cuma Bozkurt yaralandı. Tehditler savurarak kaçan Ceyhun K. polisin yaptığı çalışma sonucu bir süre sonra yakalandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ceyhun K. tutuklandı. Olayda yaralanan Cuma Bozkurt'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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