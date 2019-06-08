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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İsmail ÖZTÜRK/YALOVA, (DHA)
08.06.2019 - 12:57, Son Güncelleme:

'Ölümlü kazalar yüzde 56 azaldı'

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'Ölümlü kazalar yüzde 56 azaldı'

İÇİŞLERİ Bakanı Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, Yalova'da bayram tatili dönüşü dolayısıyla sıklaştırılan yol kontrollerine katıldı. Sürücüleri trafik kurallarına dikkat etmeleri konusunda uyaran Erdil, "Bayram sürecindeki istatistikler diğer yıla oranla ölümlü kazalarda yüzde 56'ya yakın azalma olduğunu gösterdi" dedi.

Bakan Yardımcısı Erdil'i; Vali Muammer Erol, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, Jandarma Alay Komutanı Albay Ali Gemalmaz, İl Genel Meclisi Başkanı Hasan Soygüzel, AK Parti İl Başkanı Muğlim Bağatar ve trafik personeli Yalova- İzmit yolundaki uygulama noktasında karşıladı. Burada Vali Erol ile birlikte uygulama yapan Erdil, sürücülerle de sohbet etti. Trafik kurallarına duyarlılık oluşması için sahada olduklarını belirten Erdil, "İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun talimatı ile topyekun daha fazla bir farkındalık ve duyarlılık oluşturmak için sürücü hatalarını azaltmak ve sürücü dikkatini maksimuma çıkarmak amacıyla sahadayız. 31 Mayıs ile 10 Haziran arasında günlük 9 bin 202 timimiz, 18- 19 bin trafik personelimiz, 11 günlük toplam süreçte ise 101 bin 600 tim ve 185 bin trafik personelimiz kara yollarımızda denetim ve izleme çalışmalarını sürdürüyor. Şehirlerarası otobüs terminalleri ve otobüslerde sivil denetimler de yapıldı. Buradaki bütün amacımız daha büyük bir farkındalık, görünürlük, duyarlık ve algı oluşturmak" diye konuştu. 

Kaza oranlarının da düştüğünü kaydeden Erdil, "Biz daha önceki çalışmalarda algılanan denetim ve takip riski yüksek olursa kaza oranlarının da düştüğünü gördük. 11 günlük tatil sürecinde biz de sürücü de bu takip ve denetim algısını oluşturmaya çalıştık. Bunda da başarılı olduk. Bu bayram sürecindeki istatistikler bir diğer yıla oranla ölümlü kazalarda ise yüzde 56'ya yakın bir azalma olduğunu bize gösterdi. Kaza toplamında ise yüzde 60'a yakın bir azalma var. 1 kişinin canını kurtarmak bile bütün bu çabalara değer" dedi. 

Bakan Yardımcısı Erdil, ardından Yalova Valiliği'ne de ziyarette bulunarak, anı defterini imzaladı. 

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