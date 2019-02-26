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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Şengüler YEŞİL/İZMİR, (DHA)
26.02.2019 - 09:38, Son Güncelleme:

Ölümlü kazada tartışılacak karar... Yer İzmir

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Ölümlü kazada tartışılacak karar... Yer İzmir

İZMİR'de, trafikteki tartışma sırasında otomobilini önüne doğru kırdığı motosiklet sürücüsü Murat Turanoğlu'nun (39) yola düşerek başka aracın altında kalıp yaşamını yitirmesine neden olmakla suçlanan ve hakkında 'olası kastla öldürme' suçundan dava açılan tutuklu sanık İsmail Berk Nazlı, ilk duruşmada tahliye edildi.

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  • Ölümlü kazanın sanığı tahliye edildi
  • Ölümlü kazanın sanığı tahliye edildi
  • Ölümlü kazanın sanığı tahliye edildi
  • Ölümlü kazanın sanığı tahliye edildi
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Yeşildere Caddesi'ndeki kaza, 3 Eylül 2018 tarihinde 11.30 sıralarında meydana geldi. Karabağlar'dan Karşıyaka yönüne giden beyaz renkli otomobilin sürücüsü ile aynı yönde ilerleyen motosikletli Murat Turanoğlu, bilinmeyen nedenle tartıştı. İki sürücü birbirlerine el kol hareketi yaparak ilerlerken, köprü altına yaklaştıkları sırada beyaz otomobilin sürücüsü direksiyonu sola doğru kırdı. Bunun üzerine yola düşen motosikletli Murat Turanoğlu'na arkadan gelen Ali Ürker'in yönetimindeki 35 PK 254 plakalı servis aracı çarptı.

Turanoğlu olay yerinde öldü, beyaz otomobilin sürücüsü ise durmayıp, yoluna devam etti. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, kazaya neden olduğu ididasıyla 35 JD 744 plakalı aracın sürücüsü İsmail Berk Nazlı'yı (37) ve diğer aracın şoförü Ali Ürker'i (67) gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen sürücülerden Nazlı tutuklandı. İsmail Berk Nazlı hakkında 'olası kastla öldürme' suçundan 20 yıldan 25 yıla kadar, diğer sanık Ali Ürker hakkında ise 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İzmir 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasına tutuklu sanık İsmail Berk Nazlı, tutuksuz sanık Ali Ürker, ölen Murat Turanoğlu'nun yakınları ve tarafların avukatları katıldı. Savunmasında soruşturma aşamasındaki ifadesini kabul etmeyen tutuklu sanık Nazlı, suçsuz olduğunu öne sürdü. Psikolojik baskı altında kaldığını, olay gününü tam olarak hatırlayamadığını söyleyen Nazlı, "O ifadeyi, acaba ben geçtikten sonra arkamda böyle bir kaza olmuş olabilir mi diye şüpheye kapılarak verdim. Daha sonra 3 Eylül gününün anne ve babamın evlilik yıl dönümü olduğunu ve Çeşme'de bulunduğumuzu hatırladım. Ayrıca trafikte hiçbir motosiklet sürücüsüyle tartışmadım, hatırlamıyorum" dedi. Sanık tahliyesini ve beraatini talep etti.

Servis aracının şoförü tutuksuz sanık Ali Ürker ise "Bu iki araç benim yaklaşık 5 metre önümde ilerliyorlardı. Birden motosikletli sürücünün dengesini yitirip aracın sol ön kapı camına kafasını çarptığını ve devrildiğini gördüm. Çarpıştığı aracın sürücüsü durmadan yola devam etti. Motosiklet devrildiğinde aracımı sol refüje çevirip durdurdum. Ölen kişi durduğum yerin yaklaşık 8 metre ilerisine fırlamıştı. Kafasında çatlaklar vardı ve olay yerinde can verdi. Ben hiçbir şekilde şahsa çarpmadım, üzerinden geçseydim hissederdim. Beraatimi istiyorum" dedi.

TANIKLAR DİNLENDİ

Mahkemede sanık İsmail Berk Nazlı'nın annesi Ayşe Nazlı, babası Ziya Nazlı ve eşi Rana Nazlı ile olay yerindeki bazı kişiler tanık olarak dinlendi. Nazlı'nın eşi Rana Nazlı olay günü Çeşme'de olduklarını, o günü kayınvalide ve kayınpederinin evlilik yıl dönümü olması sebebiyle hatırladığını söyledi. Olay tarihinde İZSU'ya ait vidanjörü kullandığını söyleyen Sefa Altınkeser ise yaklaşık 60 metre ötesinde ilerleyen beyaz bir araçla motosiklet sürücülerinin karşılıklı el kol hareketleri yaparak tartıştıklarını ve bu sırada beyaz aracın sürücüsünün direksiyonu sol tarafa doğru, motosikletin önüne kırdığını anlattı.

Tanık Altınkeser, "Motosiklet sürücüsü araca çarpmamak için direksiyonunu sola kırınca sol şeritte arkadan gelen servis aracının altına girdi. Beyaz aracın plakasını alamadım, çünkü hiç durmadan yola devam etti" diye konuştu. Olay günü ve saatinde cadde üzerindeki kaldırımda yürüdüğünü söyleyen Bahri Uluağaç, "Motosiklet sürücüsü ile beyaz araçtaki sürücü seyir halindeyken kavga ediyorlardı. Araç sürücüsü bir anda direksiyonu sola kırarak motosiklete çarptı. Motosiklet sürücüsü dengesini kaybedip devrilince arkadan gelen servisin önüne düştü. Ancak servise çarpıp çarpmadığını göremedim" dedi.

PLAKA TANIMA SİSTEMİNİN KAMERALARI ÇALIŞMIYORDU

Olay yerinde ölen motosiklet sürücüsünün eşi Meltem Turanoğlu ile kardeşi Serkan Turanoğlu'nun avukatı Özgür Çelik, olay yerindeki plaka tanıma sistemi kameralarının çalışmadığını söyledi. MOBESE kameralarından alınan görüntülere ilişkin gelen bilirkişi raporununa itiraz eden Çelik, plakanın tespiti için Ulusal Kriminal Büro'dan rapor alınmasını, sanığın delilleri karartma ve tanıkları etkileme şüphesi bulunduğundan tutukluluğunun devamını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık İsmail Berk Nazlı'yı, adli kontrol şartıyla ve yurt dışına çıkış yasağı koyarak tahliye etti, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

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