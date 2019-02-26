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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
26.02.2019 - 19:42, Son Güncelleme:

Ölümle burun buruna! "Daha önce iki ayrı patlama oldu. Bodrum katımız..."

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Diyarbakır'da, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce ağır hasarlı raporu verilip, Bağlar Belediyesi tarafından girilmesinin tehlikeli ve yasak olduğu yönünde tabela asılan 7 katlı apartmanda yaşayanlar zor günler geçiriyor. Bazı ev sahipleri yakınlarının yanına giderken, birçok aile ise gidecek yerleri olmadığı için apartmanı terk etmiyor.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından merkez Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi 691 no'lu Sokak'ta bulunan 7 katlı Dilan Apartmanı için 22 Şubat'ta binanın ağır hasarlı, can ve mal güvenliğini tehdit ettiği yönünde rapor hazırlandı. Bunun üzerine Bağlar Belediyesi tarafından bina girişine tabela asılıp, apartmana girişin tehlikeli ve yasak olduğu duyuruldu. Binanın Bodrum katının orta bölümündeki kolonlarda hasar meydana geldiği, mevcut yükü karşılayamamasından dolayı bir kolonun betonunda ezilme, üç kolonda da çatlaklar tespit edildiği belirtildi.

Ölümle burun buruna Daha önce iki ayrı patlama oldu. Bodrum katımız...

'BU KIŞIN NEREYE GİDECEĞİZ'

Bu tehlikeye karşı, 35 daireli apartmanda oturan birçok aile, gidecek yerleri olmadığını gerekçe gösterip, binayı terk etmedi. Apartmanın 5'inci katında oturan Mehmet Koşan, hasarın daha önce Bağlar ilçesinde binaya yakın yerlerde meydana gelen patlamalardan kaynaklandığını tahmin ettiklerini belirterek, "Bu kışın biz nereye gideceğiz. İmkanımız yok" dedi.

Apartman sakinlerinden Ahmet Güner ise "İkinci katta oturuyorum. Daha önce iki ayrı patlama oldu. Bodrum katımız kapalıydı. Koku yapınca içeri girdik. Baktık ki kolonlar öyle. Gidecek bir yerimiz de yok" diye konuştu.

Ölümle burun buruna Daha önce iki ayrı patlama oldu. Bodrum katımız...

'BİNANIN ACİL BOŞALTILMASI GEREKİYOR'

İnşaat Mühendisleri Odası Diyarbakır Şubesi Başkanı Nihat Noyan da konuyla ilgili açıklama yaparak, "Yaptığımız ön inceleme sonucunda yapının taşıma gücünü yitirdiği tarafımızca değerlendirilmiştir. Bundan dolayı binanın acilen boşaltılması ve çevre güvenliğinin alınması gerekmektedir" ifadelerini kullandı.

Bazı apartman sakinleri, taşıyabilecekleri eşyayı alarak yakınlarının yanına giderken, diğerleri ise evlerinde yaşamayı sürdürüyor.

Ölümle burun buruna Daha önce iki ayrı patlama oldu. Bodrum katımız...

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