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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
17.09.2019 - 23:26, Son Güncelleme:

Ölüme terk edildiler! Çuvala koyup kuyuya attılar

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Ölüme terk edildiler! Çuvala koyup kuyuya attılar

Mersin'in Mut ilçesinde kimliği belirsiz kişi veya kişilerce 4 yavru köpek çuvala konulup, ağzı kapatılarak kuyuya atıldı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye giden Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, 35 metrelik kuyudan köpekleri çıkardı. Köpeklerden 2'si olay yerinde, 1'i ise barınakta öldü. Yaşama şansının çok az olduğu söylenen yavru ise hayatta kalmayı başardı.

Mersin’in Mut ilçesi Kayabaşı Mahallesi sakinleri, kırsalda bulunan su kuyusundan gelen köpek sesleri üzerine Büyükşehir Belediyesi itfaiyesine ihbarda bulundu. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, kuyunun içine girerek çuval içinde bulunan 4 yavru köpeği kuyudan çıkardı. Köpeklerin içine konulduğu ve ağzı sıkıca bağlanan çuval kuyudan çıkarılınca yürekleri sızlatan görüntüler ortaya çıktı. Çuvalın içine atılmış 4 yavrudan 2'si ölürken, diğer 2'si ise ağır yaralı olarak kurtarıldı.

KEÇİ SÜTÜ SAĞIP KÖPEKLERE İÇİRDİLER

Canlı olan yavruların hayatta kalması için çalışma başlatan ekipler, köpekleri yıkayarak kuruladı. Günlerce aç kalan yavrulara ilk müdahaleyi yapan itfaiye ekipleri, yakın bir köyde bulunan keçilerden süt sağarak yavrulara içirdi. Vakit kaybetmeden Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi'ne getirilen yavruların biri tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
4 kardeşten geriye kalan tek köpeğin ise tedavisine başlandı. Geldiğinde aşırı su kaybederek dehidrasyon yaşayan ve günlerce besinsiz kalan yavru, hekimlerin çabalarıyla hayata tutunmayı başardı. Yapılan müdahalelere olumlu yanıt veren ve hayata tutunmayı başaran köpek, kısa sürede kendini toparladı. Bakım ve tedavisi devam eden köpek, tedavileri tamamlandıktan sonra sıcak bir yuvaya kavuşmak için kendisini sahiplenecek aileyi bekleyecek.

Ölüme terk edildiler Çuvala koyup kuyuya attılar

"BEN YAŞAYACAKLARINA ÇOK FAZLA ŞANS VERMİYORDUM"

Konuyla ilgili İHA muhabirine konuşan hayvan bakımevinin veterinerlerinden İsmet Olcan Karakuş, Mut ilçesinde vatandaşların bir kuyuda yavru köpek seslerini duyunca durumu itfaiyeye bildirdiğini söyledi. Ekiplerin kuyuda bir çuval bulduğunu kaydeden Karakuş, "Çuvaldan ne yazık ki 4 tane yavru köpek çıkıyor, bunlardan 2'si orada ölmüşler, 2'si hayatta kalmaya çalışıyordu. Onlar ekipler tarafından barınağımıza getirildi. Barınağımızda da biri kısa bir süre sonra hayatını kaybetti. Bu köpeğimizin kuyuda ne kadar kaldığını bilmiyoruz. Çok fazla susuz ve açtı. Önce bu ihtiyaçlarını giderdik, daha sonra vitaminleri yapıldı, yeme ve içmeyi de düzenli bir şekilde yaptığımız için sağlığına kavuştu. Gerçekten geldiklerinde çok kötü durumdalardı. Ben yaşayacaklarına çok fazla şans vermiyordum, o kadar kötülerdi" dedi.

Ölüme terk edildiler Çuvala koyup kuyuya attılar

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