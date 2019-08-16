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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
16.08.2019 - 19:20, Son Güncelleme:

Ölüme sürdü! An be an kaydetti

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Ölüme sürdü! An be an kaydetti

Yalova’nın Çiftlikköy ilçesinde yaşanan trafik kazasında hayatını kaybeden Ayhan Pala'nın (52) ölüm anı kask kamerasına yansıdı.

Kaza Yalova'nın Çiftlikköy ilçesine bağlı Mehmet Akif Erdoy Mahallesinde meydana geldi. Ayhan Pala (52) 16 CGC 62 ile B.A. 77 EP 970 plakalı motosikletleri ile Yalova-Kocaeli karayolu üzerinde seyir halindeyken Tevfik Fikret Caddesi'ne girmek için sinyal veren bir aracı sollamak istedi. Arkasındaki motosikletlileri fark etmeyen araç sürücüsü döneceği sırada arkasından gelen motosiklet sürücüsü Pala otomobile, arkadaşının kullandığı motosiklet ise Pala ve araca aynı anda çarptı. Meydana gelen zincirleme kazada Pala, arkasındaki motosiklette bulunan B.A. ve yanındaki arkadaşı N.M. yaralandı. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırırken ağır yaralanan Pala yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ölüme sürdü An be an kaydetti

Kazadan sonra yapılan incelemelerde Pala'nın kullandığı kask kamerasının kaza anını saniye saniye görüntülediği ortaya çıktı.

Ölüme sürdü An be an kaydetti

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