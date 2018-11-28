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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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28.11.2018 - 11:17, Son Güncelleme:

Ölüme götüren mesaj: Vay vay vay bakın kim gelmiş

Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
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Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
Ölüme götüren mesaj: Vay vay vay bakın kim gelmiş

Sarıyer’de 54 yıllık eşi Esme Aksakal’ı(76) bir erkeğin cep telefonuna gönderdiği mesajlar yüzünden kıskanıp 4 bıçak darbesiyle öldürdüğü iddiasıyla yargılanan 83 yaşındaki Bilal Aksakal, cinayet anını “Erkeksen al bıçağı beni vur burada bitsin diyerek bıçaklığı bana doğru iteledi. Ben de bir anda hayvanlık yaparak bıçağı aldım” diye anlattı. Tanık olarak dinlenen Saadet Olcay, eniştesi Bilal Aksakal’ın, “Ayrılırsa onu öldürürüm” dediğini söyledi.

İstanbul 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ilk duruşmasında ağlayarak ifade veren Bilal Aksakal, eşiyle Almanya’da yaşadığını ve tatil için sürekli Türkiye’ye gelip gittiklerini belirtti. Kimsede cep telefonu yokken eşine akıllı telefon aldığını belirten Bilal Aksakal, “Daha sonra Esme kendisine yeni bir telefon alınca ben de onun eski telefonunu kullanmaya başladım. Eşimden aldığım eski telefondan onun Alanya’da bir erkekle görüştüğünü, eşimin bu kişiyle sürekli mesajlaştığını ve karşılıklı birbirlerine fotoğraflar gönderdiklerini gördüm. Cep telefonunda eşime ait tam 130 mesaj vardı. Eşim mesajlaştığını kabul etti. “Benim telefonuma karışamazsın. Senden ayrılacağım. Senden bıktım. Özgür yaşamak istiyorum” dedi.

ÖLÜME GÖTÜREN MESAJ

Ben ondan boşanmayı düşünmedim. Tatil için birlikte Türkiye’ye geldik. Türkiye’de iken yine ona aldığım eski telefonuna Alanyalı bir erkekten mesaj geldi. Mesajda, “vay vay vay bakın kim gelmiş” diye yazıyordu. Aramızda yine tartışma çıktı. Eşim yine ayrılacağını söyledi. Hafta sonu eve gelmeyen eşim olay gecesi eve gelerek Çanakkale’ye gideceğini söyledi. Sabah olduğunda “gitmiyorsun değil mi?” soruma eşim, “Çanakkale’ye gidiyorum, söz verdim” dedi. Ben de “Sen kime söz verdin? Biz ancak birbirimize söz verebiliriz” dedim. O yine ayrılacağını söyledi” dedi.

“BIÇAĞI ÇIKARAMADIM”

Bilal Aksakal savunmasına şöyle devam etti: “Benden yine ayrılacağını söyleyince lütfen yapma dedim. Esme de bana Çanakkale’ye gideceğim konuşacağım. Erkeksen al bıçağı beni vur burada bitsin diyerek bıçağı bana doğru iteledi. Ben de bir anda hayvanlık yaparak bıçağı aldım ve Esme’ye doğru salladım. Esme yere düşmüştü. Bana bıçağı çıkar dedi. Ben bıçağı çıkardığım takdirde daha kötü olacağını tahmin ettiğimden Esme’ye çok geç seni seviyorum dedim. Başka bir bıçak aldım kollarımı kestim ve uyku ilaçlarının hepsini içerek Esme’nin dizlerinin dibine yattım. Başımı dizine koydum. Bu sırada Esme’nin öldüğünü anlayınca gözlerini kapattım. Kendime geldiğimde cezaevindeydim.”

Tanık olarak dinlenen Saadet Olcay da eniştesi Bilal Aksakal’ın kendisine eşinden ayrıldığı takdirde kendisini öldüreceğini anlattığını söyledi. Bilal Aksakal’ın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, Esme Aksakal’ın mesajlaşmalarının dökümü için dosyanın bilirkişiye gönderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (28.11.2018)
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Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
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