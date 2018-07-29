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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)
29.07.2018 - 12:26, Son Güncelleme:

Ölüme giderken kameraya yansıyan son görüntüsü

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Ölüme giderken kameraya yansıyan son görüntüsü

BURSA'da, kız arkadaşıyla ilişkisi olduğundan şüphelendiği Sami Aydın'ı (39), konuşmak için gittikleri ormanlık alanda av tüfeği ile öldüren tekstil atölyesi sahibi Ozan İrven'in (27), tutuklu yargılanmasına devam edildi. Sanık, Sami Aydın'ın kendisini tahrik ettiğini ileri sürerek, "Böyle bir olay yaşamak istemezdim. Kadermiş oldu" dedi. İrven ile öldürdüğü Aydın'ın, ormana gitmek için iş yerinden çıkarken güvenlik kamerasına yansıyan son görüntüleri dava dosyasına girdi.

Olay, geçen yıl Eylül ayında meydana geldi. Tekstil atölyesi sahibi Ozan İrven, yandaki diğer tekstil atölyesinde çalışan, 4 yıldır birlikte olduğu ve nişanlanmayı düşündüğü kız arkadaşı H.Ö. ile onun iş arkadaşı Sami Aydın arasında ilişki olduğundan şüphelendi. İrven, olay günü Aydın'ın iş yerine gidip konuşmak istediğini söyledi. İrven ve Aydın, iş yerinden çıkıp sanığın otomobiliyle, merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi'nde baraj kenarındaki ormanlık alana gitti. İrven, konuşurken çıkan tartışmada Aydın'a, av tüfeği ile bir el ateş edip kaçtı. Aydın, olay yerinde hayatını kaybetti. Ormanda bir süre saklanan İrven, ailesinin görüşüp ikna etmesi sonucu jandarmaya teslim oldu.

MÜEBBET HAPİS İSTEMİ

Tutuklanan Ozan İrven'in, Bursa 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde 'kasten adam öldürmek' suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi. Sanık savunmasında, "Maktulün üzerinde silah olduğunu net bir şekilde gördüm. O nedenle onun arabasına binmeyip kendi arabama bindirdim. Olay yerine gittiğimizde araçtan inip benim oturduğum tarafa doğru geldi. Ben de arabanın içinde üst kısımdaki rafta bulunan tüfeğimi alarak indim ve bana söylediği sözler nedeniyle ateş ettim. Beni tahrik eden maktuldür. Böyle bir olay yaşamak istemezdim. Çok pişmanım. Kadermiş oldu" dedi.

'EŞİMİN AİLESİ DIŞINDA HAYATI YOK'

Ölen Sami Aydın’ın eşi Habibe Aydın ise eşinin ailesi ve işi dışında hiçbir hayatı olmadığını söyleyerek, "Sanığın savunmasında doğruları söylediğine inanmıyorum. 8 aylık çocuğumu babasız bırakmıştır. Eşimle ilgili iddia ettiği hususlar ile ilgili tek bir delil sunmasını istiyorum. Adaletin tecelli etmesini istiyorum" dedi. Habibe Aydın'ın avukatı ise sanığın, Sami Aydın'ı öldürdükten sonra iş yerine geri dönüp kız arkadaşı H.Ö.'nün yerini öğrenmeye çalıştığını, onu da öldürmeyi düşündüğünü ileri sürdü.

ÖLÜME BÖYLE GÖTÜRMÜŞ

Öte yandan, olay günü Ozan İrven ile öldürdüğü Sami Aydın'ın konuşmak için iş yerinden çıkarken güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri de dava dosyasına girdi. Görüntüde Ozan İrven ile Sami Aydın'ın, peş peşe iş yerinden çıktıkları görüldü. Sami Aydın'ın, kendisini öldüren İrven’in arkasında ölüme giderken kameraya yansıyan son görüntüsü dosyada delil oldu.

Mahkeme heyeti, davanın önemli tanığı olacağı belirtilen ve Artvin’de olduğu öğrenilen H.Ö.'nün ifadesi alınması için Borçka Asliye Ceza Mahkemesi’ne talimat yazılmasına ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

 

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