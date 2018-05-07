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    Ölüme çağıran drifte dava

    Hürriyet Haber
    07.05.2018 - 07:49 | Son Güncelleme:

    İstanbul Sarıyer'de geçen yıl meydana gelen kazada drift yaparken arkadaşını ezen 19 yaşındaki Tolga S.'nin 2 yıldan 6 yıla kadar hapsi istendi.

    Geçen yıl 19 Ağustos'ta Tolga S., babasının aracının anahtarını evden gizlice aldı. Arkadaşı Hakan B.'yi de yanına alan genç Sarıyer'e gitti.

    İddiaya göre Tolga, ormanlık alanda araçla drift yapmak istedi. Arkadaşı Hakan, kendisini izlemek için dışarıda beklerken, Tolga S. direksiyon hâkimiyetini kaybetti ve arkadaşını ezdi.

    Sabah gazetesinden Dilek Yaman'ın haberine göre, Hakan B. olay yerinde can verdi. Olayla ilgili soruşturmada ehliyeti olan Tolga S.'nin tam kusurlu olduğu belirtildi.

    Tolga S.'nin, "Bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapsi istendi.

    Etiketler: drift yapan araç , kaza , drift faciası , gündem
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