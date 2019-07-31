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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Umut KARAKOYUN/İZMİR (DHA)
31.07.2019 - 10:08, Son Güncelleme:

Ölümden dönen Tuğçe'yi yaralayan sanık hakkındaki adli kontrol kararı kaldırıldı

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Ölümden dönen Tuğçe'yi yaralayan sanık hakkındaki adli kontrol kararı kaldırıldı

İzmir'in Menderes ilçesine bağlı Gümüldür Mahallesi'ne Ankara'dan tatile gelen tercüman Tuğçe Koçaş'ı (27), kendisine hakaret ettiği gerekçesiyle başına kaldırım taşı ile vurarak ağır yaralayan Okan Ş. (46) hakkındaki adli kontrol kararı ilk duruşmada kaldırıldı. Tuğçe Koçaş, ''Onun boyunda, ona benzeyen birini gördüğümde, 'Acaba o mu' diye tedirgin oluyordum. Yavaş yavaş kendimi toparlamaya başladım'' dedi.

Ankara’da yaşayan tercüman Tuğçe Koçaş, geçen yıl Ağustos ayında yaz tatili için İzmir'in Menderes ilçesine bağlı Gümüldür Mahallesi'ne geldi. Burada çevirisini yaptıkları kitapları kiraladıkları stantta satan Tuğçe Koçaş ve arkadaşı Kısmet Senem Şahin (41), 7 Ağustos akşamı sahile gitti. Pervin Yorulmazer'in (63) de eşlik ettiği ikili, sohbet ederek yürüyüş yaparken Okan Ş. kendisine hakaret ettiği gerekçesiyle Koçaş'a kaldırım taşı attı.

Kaldırım taşının sağ gözünün üst kısmına isabet etmesiyle ağır yaralanan Tuğçe Koçaş, İzmir Dokuz Eylül Üniversetisi Hastanesi’ne kaldırıldı. Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği'nde 3 saat süren ameliyat geçiren Koçaş, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Taraflar birbirlerinden şikayetçi oldu. Jandarma tarafından gözaltına alınan Okan Ş. sevk edildiği adliyede adli kontrol şartı getirilerek serbest bırakıldı. Koçaş'ın avukatı İbrahim Ayberk Çalışkan, bir üst mahkemeye itiraz ederek, şüphelinin Menderes Sulh Ceza Hakimliği'nce verilen adli kontrol şartı ile salınması yönündeki kararın kaldırılıp tutuklanmasını istedi.

HEM MÜŞTEKİ HEM ŞÜPHELİ

Olayla ilgili Menderes Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonunda hazırlanan iddianamede taraflar arasında tartışma çıktığı, müşteki- sanıklar Kısmet Senem Şahin, Pervin Yorulmazer ve Tuğçe Koçaş'ın Okan Ş.'ye hakaret ettiği, Okan Ş.'nin de "Ben asker çocuğuyum, şimdi jandarmaya gidiyorum. Siz görürsünüz" diyerek hakaret ve tehditlerde bulunduğu ileri sürüldü.

Kısmet Senem Şahin, Pervin Yorulmazer ve Tuğçe Koçaş'ın plastik sandalyeler ile Okan Ş.'ye saldırarak kasten yaralamaya teşebbüs ettikleri, Okan Ş.'nin de elinde bulunan kaldırım taşını fırlattığı kaydedildi. İddianamede taşın Tuğçe Koçaş'ın başına isabet ettiği, hayati tehlike geçirecek ölçüde ve kemik kırığı oluşacak şekilde yaralanmasına neden olduğu ifade edilerek Okan Ş. hakkında 'kasten yaralama' ve 'hakaret', 3 kadın hakkında da 'hakaret' ve 'kasten yaralamaya teşebbüs' suçlarından ceza verilmesi talep edildi.

İddianameyi kabul eden Menderes 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmada, Okan Ş. hakkında Menderes Sulh Ceza Hakimliği'nce verilen adli kontrol kararı kaldırıldı. Duruşma 10 Ekim gününe ertelendi.

'UZUN SÜRE YALNIZ BAŞIMA KALAMADIM'

Hastaneden taburcu olduktan sonra Ankara'ya dönen Tuğçe Koçaş, taşın geldiği yüz bölgesinde kalıcı hasar oluştuğunu söyledi.

Sağ şakak kısmının çökük olduğunu bu nedenle ilerleyen günlerde estetik ameliyat geçireceğini kaydeden Koçaş, saldırı sonrası yaşadıklarını şöyle anlattı:
"Hastaneden çıktığım ilk günler hep endişeliydim. Yalnız kalmaktan korkuyordum. Gelip bana tekrar saldırmasından korkuyordum. Ankara'ya döndüğüm zaman da korkularım bir süre devam etti. Onun boyunda, ona benzeyen birini gördüğümde, 'Acaba o mu' diye tedirgin oluyordum. Yavaş yavaş kendimi toparlamaya başladım. Şimdi mücadelemi sonuna kadar sürdüreceğim."

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