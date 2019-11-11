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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
11.11.2019 - 19:31, Son Güncelleme:

Ölümden döndü! O anları anlattı

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Ölümden döndü! O anları anlattı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, 9 Kasım'da arazide yürürken, 15 metrelik boş kuyuya düşüp yaralanan ve cep telefonuyla yardım isteyen Alişan Yıldırım (30), mucize kurtuluşunu anlattı. Ölümden döndüğünü, arkadaşlarına bağırmasına rağmen sesini duyuramadığını belirten Yıldırım, çareyi telefonla yardım istemekte bulduğunu söyledi.

Pamukkale ilçesinde, 9 Kasım'da arkadaşları ile vakit geçiren elektrik teknisyeni olduğu öğrenilen Alişan Yıldırım, bir süre sonra telefonla konuşmak için arkadaşlarının yanından ayrıldı. Denizli- Pamukkale Karayolu kenarındaki eski kiremit fabrikasının arkasındaki ormanlık alanda telefonla konuşarak yürüyen Yıldırım, arkadaşlarının yanına döneceği sırada gecenin karanlığıyla önündeki boş kuyuyu fark etmeyip, düştü. 15 metrelik kuyunun içinde acı içinde kıvranan Yıldırım, arkadaşlarına bağırmasına rağmen sesini duyuramadı. Yanındaki cep telefonuyla önce arkadaşlarını ardından da 112'yi arayarak yardım istedi. Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nın arama kurtarma ekibi, yaklaşık 15 metre derinliğindeki kuyuda kurtarma operasyonu başlattı. Yıldırım, kuyudan itfaiye ekibi tarafından çıkartılarak, ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

'ÖLECEĞİMİ SANDIM'

Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu olan ve vücudunun birçok yerinde yaralar oluşan Alişan Yıldırım, evine döndü. Yaşamasının mucize olduğunu ifade eden Yıldırım, "Telefonla konuşmak için arkadaşlarımın yanından ayrıldım. Tekrar geri dönerken çukura düştüm. Çukurun duvarlarına çarpa çarpa zemine kadar düştüm. Bu nedenle bacaklarım, kollarım ve başımda derin yaralar oluştu. Başıma 8 dikiş atıldı. Kuyuda nefes almakta zorlandığım anlarda oldu. Şok yaşadım. Ölmekten korktum. Hiç kimse orada bir saniye bile kalmak istemez. Kendime geldiğimde acı içinde arkadaşlarıma bağırarak yardım istedim ama beni duymadılar. Telefonla arkadaşlarımı aradım. Sonra da 112'yi aradım. Arkadaşlarım bile benim bulunduğum kuyuyu yaklaşık 45 dakikada buldu. İtfaiye ekibi beni çıkardı, yaşadığıma şükrettim. Hatta ağladım" dedi.

'KUYUYA DÜŞERKEN YAŞADIĞIM ŞOKU ATAMIYORUM'

Yanında cep telefonunun kuyunun içinde çekmemesi halinde kendisini kimsenin bulamayacağını belirten Yıldırım, "Orada birkaç kuyu daha var bu şekilde. Burada büyük ihmal var, aynı olayı başkaları yaşamasın. O bölgede piknik yapanlarda oluyor, çocuklar da düşebilir. Yaşadıklarım nedeniyle, hukuki mücadele başlatıp, sorumluların hakkettiği cezayı almasını için çalışacağım" diye konuştu.

Ölümden döndü O anları anlattı

Oğlunun yaşadığı olayı ağlayarak anlatan anne Fadim Özel ise "Evladım, mucize yaşamış, ölümden dönmüş. Düşününce aklım almıyor. Bu kuyular neden açılmış, ne amaçla açılmış, neden önlem alınmamış kimse bilmiyor. Bir insanın hayatı bu kadar ucuz mu? Oğlum, yaşadıklarından sonra kabus görerek uyanıyor. Uykusunda, kuyuya düşüyormuş gibi hissedip, uyandığını söylüyor" dedi.

Alişan Yıldırım'ın düştüğü kuyunun daha önce 1970 yıllarda bölgede faaliyet gösteren eski kiremit fabrikasının atıkları için açıldığı sanılıyor.

Ölümden döndü O anları anlattı

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