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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
21.08.2019 - 19:27, Son Güncelleme:

Ölümden döndü... Durumu kritik

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Ölümden döndü... Durumu kritik

Adana'da serinlemek için girdiği sulama kanalında boğulma tehlikesi atlattıktan sonra Can-Kur ekiplerince çıkartılan ve kalbi yeniden çalıştırılan gencin annesinin "Ali Ekber duy sesimi" diye ağıt yakması yürekleri dağladı.

Olay, Yüreğir ilçesine bağlı İsmailiye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 19 Mayıs Mahallesi'nde ikamet eden Ali Ekber Göçer (19), ağabeyi Kadir (23) ve arkadaşlarıyla birlikte sulama kanalı kenarına pikniğe gitti. Bir süre burada ağabeyi ve arkadaşlarıyla eğlenen Göçer daha sonra serinlemek için sulama kanalına girdi. Ancak yüzmeyi iyi bilmeyen Göçer boğulma tehlikesi atlattı. Bunun üzerine ağabey Kadir Göçer'de sulama kanalına atlayıp kardeşini kurtarmak istedi ancak ağabeyde boğulma tehlikesi atlatınca kardeşini bırakmak zorunda kaldı. Bu sırada Ali Ekber Göçer suda kayboldu. Suya batıp çıkmaya başlayan ağabey Göçer'de çevredeki vatandaşlar ve arkadaşları tarafından güçlükle sudan çıkarıldı.

"ALİ EKBER OĞLUM DUY SESİMİ"

Bu arada polis, sağlık ve Can-Kur ekiplerine haber verildi. Bir taraftan da kanalın suyu kesildi. Su seviyesinin düşmesi sonucu Can-Kur ekipleri girdikleri sulama kanalında kaybolan genci çıkartıp kalp masajı yapmaya başladı. Daha sonra sağlık ekipleri Göçer'i ambulansa alarak kalp masajı yapmaya devam etti. Bu sırada Göçer'in ağabeyi olay yerine gelip yere yığıldı. Göçer'in annesi Senem Göçer ise "Ali Ekber oğlum duy sesimi" diye ağıt yakarak herkesi ağlattı. Bir süre ambulansın içinde Göçer'e kalp masajı yapıp kalbi yeniden çalıştırıldı. Göçer'in yakınları ambulansa tutunarak onun geri dönmesini gözyaşları içinde izledi. Geri döndürülen Göçer ambulans ile Yüreğir Devlet Hastanesine götürüldü.

Gencin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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