Ölüm yoluna bariyerli önlem

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriÖlüm yoluna bariyerli önlem
GeriGündem Ölüm yoluna bariyerli önlem
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
İHA
24.03.2019 - 18:47, Son Güncelleme:

Ölüm yoluna bariyerli önlem

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ölüm yoluna bariyerli önlem

Bursa'da son 3 yılda 3 kişinin hayatını kaybedip 100'e yakın vatandaşında yaralandığı, Uludağ yolunu şehrin batı kesimine bağlayan kestirme yol, otobüs ve kamyonların geçişlerini engelleyecek şekilde daraltıldı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Dobruca Mahallesi'nde Uludağ'a kısa sürede ulaşım sağlamak için 2014 yılında kullanıma açılan Dobruca Yolu'nda, otobüs ve kamyonların girişi yasak olmasına rağmen son 3 yıl içerisinde yaşanan otobüs kazalarında 3 kişi ölürken 100'ün üzerinde vatandaş yaralanmıştı. Son olarak 1 Mart 2019 tarihinde öğrencileri taşıyan tur otobüsü devrilmiş ve yol kazanın ardından trafiğe kapatılmıştı. Karayolları ve Belediye ekiplerinin çalışmalarının ardından otobüs ve kamyonların yolu kullanmamaları için, yolun giriş ve çıkışlarına beton bariyerler ile daraltma yapıldı. Ayrıca yine giriş ve çıkışlara demir yükseltiler kurularak yüksekliği 2 metre 60 santimetreyi geçen araçların yola girişleri engellenerek yol trafiğe açıldı.

Ölüm yoluna bariyerli önlem


2014 YILINDA KOMİSYON KURULDU

2014 yılında aynı yolda 3 gün içinde 5 kişinin hayatını kaybettiği kazaların yaşanmasının ardından Münir Karaloğlu idaresindeki Bursa Valiliği tarafından, bu tür üzücü olayların tekrarlanmaması için yerinde incelemeler yapmak ve gerekirse yeni tedbirler alınarak yol güvenliğinin daha sağlıklı hale getirilmesi için İl Emniyet Müdürlüğü, Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü uzmanlarının yer aldığı bir komisyon oluşturuldu. Komisyonda çalışmalar tamamlanana kadar yolun ağır vasıtalara kapatılması kararı alındı.

Ölüm yoluna bariyerli önlem

Kazaların ardından valilik talimatıyla söz konusu yolda inceleme yapan komisyon, raporunu ve alınacak tedbirleri açıkladı. İncelemede, yolun yapım, işaretleme ve trafik güvenliği açısından bariyerleme sistemlerinde bir eksiklik olmadığının belirlendiği bildirildi. Raporda, ağır tonajlı araçların sürekli eğimli yolda tırmanırken çok yavaş seyrettiği, bunun da hatalı sollamalara sebep olduğu, inişte ise frenleme sistemlerini aşırı kullandıkları için balatalarında ısınma ve buna bağlı fren boşalması ve fren tutmaması riski bulunduğu ifade edildi. Bununla ilgili acilen hem İnkaya bağlantısı, hem de Doburca bağlantı kesimlerinden ağır tonajlı araçların girişini engelleyici işaretlerin görünür yerlere konulması, kamyon, otobüs, tır, çekici ve tırların girmesinin engellenmesi kararı alındığı kaydedildi.

Ölüm yoluna bariyerli önlem

Raporda, "İniş yönünde araçların hızlanmasını engelleyecek şekilde hız kesici ses bantlarının arttırılarak virajlara yaklaştıkça sıklaştırılması, 30 kilometre hız sınırının asfalt zemine de aralıklarla yerleştirilmesi, gece sürüş emniyetini arttırma açısından yol üstü şerit çizgilerine ilave olarak reflektif butonlar kurulması ve özellikle viraj bölgelerinde güvenliği yüksek ağır hizmet tipi korkuluk sisteminin uygulanması, bu bölgede gereksiz duraklama ve parkların önüne geçilmesi ve viraja aşağı kesimden açılan tali yolun iptal edilmesi uygun görülmüştür. Bu tedbirler alındıktan sonra yolun küçük araç diye tabir edilen otomobil, kamyonet, minibüs gibi araçlara açılması kararlaştırılmıştır" denildi.

Ölüm yoluna bariyerli önlem


AĞIR TONAJLI ARAÇLAR KAÇAK GEÇİŞ YAPTI

Kestirme yolun her iki girişinde de ağır tonajlı araçların girişinin yasak olduğunu gösteren uyarıcı levhalar asılsa da araçlar yola kaçak giriş yapmaya devam etti. 5 yılık süre zarfında kaçak giriş yapan otobüsler yüzünden aralarında öğrencilerinde bulunduğu yüzlerce vatandaş yaralandı. 3 kişi de hayatını kaybetti. Kural tanımaz sürücülerin kaçak geçişlere devam etmesi üzerine ekipler çareyi yolu büyük araç geçişlerini engelleyecek şekilde daraltmakta buldu. Geçtiğimiz hafta her iki bölgeden daraltılarak büyük araç geçişine engellenen kestirme yola ek olarak dubalar ve uyarı tabelaları yerleştirildi.

Ölüm yoluna bariyerli önlem

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

 

Son 24 saatte ne oldu? (24.03.2019) 2İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

'Bu adam Ankara'nın başına gelirse ne tür sahte senetler düzenleyeceğini hatırlayın'

Bahçeli’den Yavaş’a sert sözler: Eski ülkücüymüş! Bunların hepsi fasa fisodur

'Bugün Türkiye’nin kalbi Ankara’da atıyor'

Ortalığı birbirine kattı! Havada takla attı sonra...