Ölüm yolu... Kaptana ve şirketin müdürüne 3’er yıl hapis
Endonezya’dan Suudi Arabistan’a giden ‘Bulk Flower’ adlı geminin başmühendisi Emin Uzgidiş, Hint Okyanusu’nda rahatsızlandı. İhmaller sonucu tedavi olamayan Uzgidiş, hayatını kaybetti. Mürettebat, acil ambulans talebinde bulunmadığı iddia edilen gemi kaptanı Fikret Kanan’ı suçladı.
Emİn Uzgidiş (62), 18 Haziran 2014’te başmühendis olarak görev yapacağı ‘Bulk Flower’ adlı gemiye Endonezya’nın Cakarta Limanı’ndan bindi. Uzgidiş, 10 gün sonra gemi Hint Okyanusu’nda seyrederken kabızlık ve şişkinlik şikayetleriyle kamarasına kapandı. Durumu kötüleşince kaptana, doktora görünmek istediğini söyledi. 3 Temmuz’da şirket yetkilisine gönderdiği e-mail’de ise “Yaklaşık 5 gündür acılar içerisinde kıvranmaktayım. Dengem inanılmaz bozuldu. Durumum cidden iyi değildir” dedi. Funda Uzgidiş Çelfiş de firmaya gönderdiği mesajlarda babasının ağır hasta olduğunu, sağlığından endişe ettiğini söyledi. Şirket yetkilisi ise babasının doktor kontrolü altında olduğunu belirtti. Gemi 7 Temmuz 2014’te Suudi Arabistan’ın Dammam Limanı’na yanaştı. O gün de doktora götürülmeyen Uzgidiş’in cansız bedeni 8 Temmuz’da kahvaltısını getiren kamarot tarafından bulundu. Suudi Arabistan yetkililerince hazırlanan raporda, “Kalp krizi, solunum durması, kan dolaşımı hastalıkları sonucu tabii ölümle hayatını kaybetmiştir” denildi.
‘DAMMAM YOĞUNDU’
Ailenin şikâyeti üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan soruşturma kapsamında ifadesi alınan gemi kaptanı Fikret Kanan, “Dammam Kanalı aşırı yoğundu. Limana yanaştığımızda hemen doktora göndermek istedik. Ancak ramazan olduğu için sabahleyin doktora götüreceğimizi söylediler” dedi. Gemi kaptanı Fikret Kanan, 3’üncü kaptan Erdem Usta, 4’üncü kaptan Hasan Dalda ve Ecoships Gemi İşletmeciliği A.Ş. yetkilisi Hakan Özcan hakkında 2 yıldan 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Usta ve Dalda dahil tüm personel istifa ederek Uzgidiş Ailesi’nin yanında yer aldı. Gemi mürettebatı tarafından 8 Temmuz 2014’te düzenlenen rapordaki “Emin Uzgidiş gemi kaptanından kendi hastalığı ile ilgili Türkiye’de bulunan tele sağlık hattını aramasını ve sağlık yardımı alınmasını ona göre tedavi uygulanmasını talep etmiştir. Tele sağlık hattını aramayan kaptan, Emin Uzgidiş’in maaşının yatmadığı ve gemiden ayrılabilmek için hastalık numarası yaptığını söylemiştir” ifadeleri iddianamede yer aldı. Mahkeme heyeti, Fikret Kanan ve Hakan Özcan’ı ‘taksirle ölüme sebebiyet verme’ suçundan takdir indirimi uygulayarak 3’er yıl 4’er ay hapis cezasına çarptırdı. Hasan Dalda ve Erdem Usta’nın ise suçu işledikleri sabit olmadığı gerekçesi ile beraatlarına hükmetti. Funda Uzgidiş Çelfiş kararı öğrendikten sonra “Umut verici emsal bir dava oldu” dedi.
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