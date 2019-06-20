Ölüm yıl dönümünde anılan Cahit Külebi'nin şiirlerinden derlemeler

2 Ocak 1917’de Tokat’ın Zile ilçesinde dünyaya gelen Külebi’nin asıl adı Mahmut Cahit’tir. Erzurumlu bir ailenin çocuğu olan şair, babasının aile adı olan “Gullebiler”den esinlenerek Külebi soyadını aldı. İlk ve ortaokulu Tokat'ta tamamlayan Cahit Külebi, Sivas Lisesi'nden mezun oldu. İstanbul Yüksek Öğretmen Okulu Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nü bitirdi. Öğretmen okulundayken Reşit Rahmeti Arat desteğiyle Almanya'ya ve Fransa'ya gidip dil eğitimleri almıştır. Öğretmen okulundayken Behçet Necatigil ile aynı sınıfta okumuşlardır. Antalya Lisesi'nde stajyer Edebiyat öğretmenliği; Ankara Devlet Konservatuarı 'nda, Ankara Gazi Lisesi'nde ise edebiyat öğretmenliği yaptı. Sonraki yıllarda Millî Eğitim müfettişi oldu.



İlk şiirleri "Nazmi Cahit" takma ismiyle 1938'de Gençlik dergisinde yayınlandı. Daha sonra Varlık dergisi'nde yayınlanan şiirlerinde de aynı imzayı kullandı. 1950-1954 arasında Sokak, İnsan, Türk Dili, Yaratış, Kültür Dünyası gibi dergilerde çıkan şiirleriyle ünlendi. İlk şiir kitabı "Adamın Biri" 1946'da yayınlandı. 1949'da çıkan ikinci kitabı "Rüzgâr"da Orhan Veli şiirine yaklaştığı dikkat çekti. "Atatürk Kurtuluş Savaşı'nda" adlı eseri, Nevit Kodallı'nın "Atatürk Oratoryosu"na temel oluşturdu. 1940 sonrasında başlayan şiirimizin yenileşmesi hareketinde kendine özgü bir yeri vardır.



Halk şiirinden, türkülerden yararlanarak çağdaş bir şiir oluşturmuş, konu olarak yurt, insan ve doğa sevgisini işlemiştir. Şiirlerinde tema olarak çocukluğunun ve gençlik yıllarının geçtiği yörelerden izlenimlerini yansıtmıştır. Cahit Külebi, 20 Haziran 1997 tarihinde dünyaya geldi.

Ankara'da toprağa verilen şairin naaşı 2010 yılında ailesinin istediği üzerine Niksara taşınarak şair Erzurumlu Emrah Türbesi'nin yanına defnedildi.



BİZİM DAĞLAR



Ararat dağı anamın pişirdiği

Çocukluğumda yediğim nışastadır.

Yıldız dağı bir ekilmiş tarladır

Mevsim mevsim yıldızların bittiği.

Sultan dağında ak kuzular meleşir

Uzun yaylada pehlivanlar güleşir

Bingöl dağı çiğdem çiğdem yeşerir

Belli olur ab-ı hayat içtiği.

Kaz dağından beyaz bulutlar uçar

Keşiş dağında Kerem’in yolu geçer

Çamlıbel’de Köroğlu kalmaz naçar

Kop dağında öküzlerin çektiği.

SEVDA



Bildim ki yalnız nasibim sen,

Ekmeğim senden gelirmiş

İnsan uyuyabilirmiş

izin verirsen.

Dolaşamıyorum sokakta

Rüzgarlarla serinleyemiyorum

Esneyip gerinemiyorum

Upuzun yatamıyorum parkta

Bir mavi balon mudur bu yaz

İçi sevda dolu yolculuk

Kurtar beni artık ey çocuk

Dişleri papatyadan beyaz

UMUT

Yorgunsun uzaklardan gelmişsin

Yitirmişsin ne varsa birer birer.

Bir sağlık, bir sevinç, bir umut

Onlar da nerdeyse gitti gider.

Dost bildiğin insanların yüzleri

Aynalar gibi kapkara.

Suyu mu çekilmiş bulutların

Dönmüşsün kuruyan ırmaklara.

Taşlara düşen saat gibi

Ne artı ne eksi.

Bir sağlık, bir sevinç,

Bir umut… Hikaye hepsi…

YAKINMA

Bir halin var seviyorum

Küçük ellerinden daha çok

Bir halin var özlüyorum

Sıcak dudaklarında yok

Yıldızlı gözlerinde ayrı ufuk

Bir halin var düşünüyorum

Bir halin var gülüyorum

Arsız burnunda çocuk

YANGIN



Önce gelincikleri yolduk,

Nar ağaçlarını tuttuk kurşuna,

Ardından andızları devirdik

Aptallık, bilinçsizlik, bir hiç uğruna.

Sonra sıra ormanlara geldi,

Yüz binlerce dönüm ateş yaktık,

Sivas'a kadar gidip bulduk,

Dikili tek ağaç bırakmadık.

Şimdi damlarda yanıp söner

İsli lambalar gibi insan gözleri.

Daha çok atılacak, it gibi sokaklara

Delik deşik insan ölüleri.

ZERDALİ AĞACI



Havalar güzel gidiyor

Sen de çiçek açtın erkenden

Küçük zerdali ağacım,

Aklın ermeden.

Bak kurt gibi kalın yapılı

Görmüş geçirmiş ağaçlara

Küçük zerdali ağacım,

Pişman olursun sonra.

Şimdi okşar da hafif hafif

Bir gün yerden yere çalar rüzgâr

Küçük zerdali ağacım,

Bakma güzel gitsin havalar.

Sallansın dalların çocuklar gibi

Bakma güneş ısıtsın varsın

Küçük zerdali ağacım,

Sonra donarsın.

Zemheride bahar mı olur

Akşamları seyret anlarsın

Sakın erkenden çiçek açma

Küçük zerdali ağacım.