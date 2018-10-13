Ölüm yarışı karakolda bitti
İstanbul 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde patenli ve bisikletli 2 gencin ölüm yarışı karakolda bitti. Zaman zaman araçların çamurluğuna tutunarak köprüde ilerleyen 2 genç gözaltına alındı ve 216'şar TL ceza kesildi. Polis gençlerin kimliğini sosyal medya araştırmasıyla tespit etti.
E-5 Karayolu Mecidiyeköy mevkiinden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne giren biri patenli biri de bisikletli 2 genç yaptıkları ölüm yarışını sosyal medya hesaplarından paylaştı. Zaman zaman araçların çamurluklarına tutunarak köprüden geçen 2 gencin ölüm yarışının medyaya yansımasının ardından İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekipleri harekete geçti.
Polis yaptığı sosyal medya araştırmasında, 2 gencin daha önce Avrasya Tüneline bisikletle giren İsmail Ö. ve İslam S. oldukları belirlendi. Ekipler, 2 kişiyi adreslerinde gözaltına alarak Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne getirdi. Burada 216'şar TL idari ceza kesilen 2 kişi trafiği tehlikeye düşürmekten işlem yapılmak üzere Arnavutköy Polis Merkezine teslim edildi.
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