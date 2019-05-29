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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Umut ERDEM/ANKARA
29.05.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Ölüm telleri Meclis’te... İzole edelim

Umut ERDEM
Umut ERDEM
uerdem@hurriyet.com.tr
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Umut ERDEM
Umut ERDEM
uerdem@hurriyet.com.tr
Ölüm telleri Meclis’te... İzole edelim

DOĞA Derneği Başkanı Dicle Tuba Kılıç, TBMM Hayvan Hakları Araştırma Komisyonu’nda özellikle leylek, kartal, akbaba gibi göç eden çok sayıda kuşun elektrik tellerine çarparak öldüklerini belirterek “Tehlikeli noktaları belirleyip oraları izole etmek için elektrik şirketleriyle görüşüyoruz. Ancak bu konuyla ilgili bir kanuni yaptırım olursa iyi olur” değerlendirmesinde bulundu.

Dernek Başkanı Kılıç’ın sunumu ve leylek gözlemcisi olan komisyon başkanı Yel’in desteği Meclis tutanaklarına özetle şöyle yansıdı:

CİDDİ KUŞ ÖLÜMLERİ YAŞANIYOR

Tuba Kılıç: Ülkemiz, üç önemli göç yolundan bir tanesinin üzerinde bulunuyor. Her yıl hem İstanbul hattından hem Karadeniz hattından en az 3’er milyon kuş göç ediyor ülkemizden. Elektrik hatlarında çarpma sonucunda ölüyorlar. Bu konuyla ilgili ülkemizde henüz bir mevzuat yok. Elektrik firmalarıyla biz çeşitli görüşmeler yapıyoruz, özellikle ölümlerin çok yoğun olduğu hatları belirlemek için bir çalışma yürütüyoruz. Ancak bu konuyla ilgili bir kanuni yaptırım olursa, örneğin firmalara, işte, beş yıllık bir süre verilebilir tehlikeli noktaları belirleyip oraları izole etmek veya görünür kılmak için. Bu konuda teşvik verilebilir veya Avrupa Birliği gibi teşviklerden faydalanabilir. Özellikle de leylek gibi, kartal gibi, akbaba gibi geniş kanatlı göç eden kuşlarımız için bir tehlike bu.

 Başkan Mustafa Yel: Ben de bir kuş gözlemcisiyim, özellikle leylek gözlemcisiyim. Şimdi sizin bu bahsettiğiniz elektrik telleri ve elektrik direklerine yuva yapmaktan kaynaklanan sıkıntılarla ilgili epey uğraştık. Bu konu hakkında çok sayıda platform hazırlatıp özellikle Trakya’daki bazı yerlerde bu çalışmaları yaptık.

MISIR BAŞARDI

Tuba Kılıç: İzolasyon çok pahalı bir şey değil aslında çünkü tellerin yere alınması değil, özellikle yüksek gerilim hattı da değil, orta gerilim hattında ne yazık ki ölümler yaşanıyor ve çok çok ufak maliyetlerle, ufak tedbirlerle aslında bu kuşlarımızın hayatını kurtarmak mümkün oluyor. Bu konuda sadece Avrupa değil, örneğin Mısır çok önde, neredeyse tüm iletim hatlarını izole etmiş durumda. Mısır’dan da bu konuda tecrübelerini alabiliriz. Avrupa’da gelen göçü karşılayan Nil Nehri boyunca takip ettikleri için Rift Vadisi’ne bir kısmı oradan giriyor kuşların, bu konuda onların da çok büyük tecrübeleri var, ki ekonomik olarak çok da iyi bir ülke olmamalarına rağmen...

 

Umut ERDEM
Umut ERDEM
uerdem@hurriyet.com.tr
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