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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
11.06.2019 - 16:43, Son Güncelleme:

Ölüm teknesiyle ilgili korkunç şüphe

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Ölüm teknesiyle ilgili korkunç şüphe

Bursa’da yüzmek için denize atlayan 3 yolcusundan birinin öldüğü, birinin 12 saat sonra canlı kurtarıldığı birinin ise halen arandığı teknenin kaptanı gözaltına alınırken, kadın sahibi hakkında da soruşturma başlatıldı. Gemlik Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla gözaltına alınan kaptan Tolga D. "Taksirle ölüme sebebiyet vermek suçundan" adliyeye sevk edildi. İki gündür aranan ve halen bulunamayan Bursa’da ünlü bir börek firmasının sahibi Serdar Sincan’ın 100 bin liraya satılık olan tekneyi görmek ve denemek için denize açılmak istediği, denize açılmadan öncede teknenin arızasının bulunduğu arıza giderildikten sonra denize açıldığı iddia edildi. Bu arada aynı marinada teknesi bulunan bazı kişiler de aynı teknenin daha önce bir kez battığını, bir kez de ön kısmından yandığını öne sürdüler.

Edinilen bilgiye göre, pazar günü öğle saatlerinde Kurşunlu Mahallesi'ndeki yat limanına gelen 4’ü çocuk 10 kişilik grup, E.D. isimli kadına ait olduğu öğrenilen 1999 yapımı 6.5 metrelik tekne ile denize açıldı. Tekne limanlar bölgesi açıklarına geldiği sırada teknede bulunan Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Yaman Şipka ile Natalie ve Serdar Sincan çifti yüzmek istediklerini belirterek denize atladı.

3 kişinin denizde yüzdüğü sırada esen poyraz rüzgarı sebebiyle tekne bir müddet sürüklendi. Yüzen 3 kişinin tekneden uzaklaştığını farkeden kaptan Tolga D., tekneyi çalıştırıp yanlarına gitmek istedi. Ancak tekne çalışmadı. Teknedeki halatı yüzen 3 kişiye doğru atıp onları tekneye çekmek isteyen kaptan, halat kısa gelince bunda da başarılı olamadı.

Ölüm teknesiyle ilgili korkunç şüphe

Bunun üzerine Tolga D. cep telefonundan 158 Sahil Güvenlik hattını arayarak acilen yardım talebinde bulundu. Bunun üzerine Gemlik’te devriye görevinde bulunan TCSG-17 yönlendirilerek, olay yerine intikal etti. Teknede bulunan 4’ü çocuk 3’ü yetişkin ve tekneyi alarak kıyıya getirdi. Havanın kararması ve şiddetli rüzgar sebebiyle tekneden ayrıldıktan sonra gözden kaybolan 3 kişide gece boyu bulunamadı.

Ölüm teknesiyle ilgili korkunç şüphe

"Üşüyünce suya girdim"

Havanın aydınlanmasıyla birlikte devam eden arama-kurtarma faaliyetleri kapsamında TCSG-25 botu tarafından 12 saat sonra Yaman Şipka, Altıntaş açıklarında deniz üzerinde canlı olarak bulundu.

Sahil Güvenlik ekiplerinin fark ettiği Şipka, can simidi atılıp tekneye çekildi. 12 saat sonra kurtarılan Şipka, izlediği televizyon programları sayesinde hipotermi konusunda bilgi sahibi olduğunu, üşüyünce suya girdiğini ısındıktan sonra yüzeyde kalmaya çalıştığını yüzmeye çalışarak kendini yormadığını anlattı.

Deniz yüzeyinde sağ bulunan Yaman Şipka'nın kurtarılma anları
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Boğulma vakası zannettiler kayıp Rus kadın çıktı

Eşi Serdar Sincan ve Yaman Şipka ile suya atlayan 45 yaşındaki lisanslı yüzücü Natalie Sincan’ın üzücü haberi yaklaşık 20 saat sonra geldi. Mudanya sahilinde denize giren bazı vatandaşlar kıyaya 20 metre mesafede su üzeride bir kadının yattığını fark edip suya girdi. Kadının boğulma tehlikesi geçirdiğini zanneden vatandaşları kadını kıyaya çıkarıp 112 ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri boğulma tehlikesi geçirdiği zannedilen kadını Mudanya Devlet Hastanesi’ne götürdü. Hayatını kaybettiği anlaşılan kadının bir gündür denizde kayıp olan Rus asıllı Natalie Sincan olduğu fotoğraflarından tespit edildi. Denizden 12 saat sonra sağ olarak çıkan Yaman Şipka da İhlas Haber Ajansı'na yaptığı özel röportajda Natalie Sincan ile suda bir müddet sohbet ettiklerini daha sonra Natalie Sincan’ın gözden kaybolduğunu söyledi.

Ölüm teknesiyle ilgili korkunç şüphe

2 gündür bulunamıyor

Öte yandan Natalie Sincan ile birlikte suya atlayan eşi Serdar Sincan’dan halen haber alınamıyor. 2. gününe girilen Serdar Sincan’ı arama çalışmalarına 2 sahil güvenlik botu, 1 sahil güvenlik helikopteri ile devam edildi. Gece Kumla ve gündüz kurşunlu önlerinden gelen cansız beden ihbarları değerlendirilirken Serdar Sincan’a ulaşılamadı.

Tekne arıza giderildikten sonra denize açıldı iddiası

Öte yandan Bursa’da ünlü bir börek firmasının sahibi olduğu öğrenilen Serdar Sincan’ın 100 bin liraya satılık olan tekneyi görmek ve denemek için denize açılmak istediği, denize açılmadan öncede teknenin arızasının bulunduğu arıza giderildikten sonra denize açıldığı iddia edildi.

Bu arada aynı marinada teknesi bulunan bazı kişiler de aynı teknenin daha önce bir kez battığını, bir kez de ön kısmından yandığını öne sürdüler. Halen kayıp olan Serdar Sincan'ın en son Yaman Şipka'ya "Sonumuz böyle mi olacaktı?" dediği belirtildi.

Ölüm teknesiyle ilgili korkunç şüphe

Teknenin kaptanına gözaltı, sahibine soruşturma

Yüzmek için denize atlayan 3 yolcusundan birinin öldüğü birinin birinin ise halen arandığı teknenin kaptanı Tolga D. Gemlik Cumhuriyet Savcılığı talimatıyla Sahil Güvenlik ekipleri tarafından gözaltına alındı. Gemlik İlçe Jandarma Komutanlığındaki sorgusu tamamlanan Tolga D. "Birden fazla kişinin taksitle ölümüne sebebiyet vermek, 1 kişinin taksirle yaralanmasına sebebiyet vermek ve deniz güvenliğini tehlikeye sokmak" suçlarından adliyeye sevk edildi.
Öte yandan teknenin sahibi olduğu öğrenilen E.D. isimli kadının da ifadesinin alındığı Cumhuriyet Savcılığınca tahkikat başlatıldığı öğrenildi.

Tekneleri sürüklenince kaybolan Serdar Sincanı arama çalışmaları sürüyor
Tekneleri sürüklenince kaybolan Serdar Sincan'ı arama çalışmaları sürüyor
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