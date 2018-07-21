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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ramazan ÇETİN-Burhan CEYHAN-Bahattin ALBAYRAK/DHA
21.07.2018 - 22:27, Son Güncelleme:

Ölüm sofrası

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Ölüm sofrası

Aydın’da boşanma davası açan eşinin yaşadığı evi 2 pompalı tüfekle basıp, sofrada yemek yiyen 5 kişiyi öldüren, eşi ve kızıyla birlikte 4 kişiyi yaralayan Mustafa Duran (51) teslim oldu. Duran’ın, eşi ve yakınları tarafından dolandırıldığı iddiasıyla katliamı yaptığı öne sürüldü. Haberin detayları şöyle:

EŞİYLE ORTAK OLDU
Nazilli’de yaşayan Tülin Duran (46), iddiaya göre, annesinden miras kalan evin tapusunu, ağabeyi Birol Karakılıç'a devrederek bankadan 62 bin TL kredi çektirdi. Tülin Duran, bu parayla Hürriyet Caddesi'nde depo kiralayarak, plastik mutfak eşyaları satışı işine başladı. Galericilik yapan ve bir süre önce iflas ederek bir firmada pazarlamacı olarak çalışmaya başlayan Mustafa Duran da para koyarak eşiyle ortak oldu. Bir süre sonra Duran çifti arasında anlaşmazlık başladı. Bunun üzerine Tülin Duran, kızı Tuğçe Duran (24) ile birlikte annesinin İstiklal Mahallesi'ndeki evine yerleşti ve boşanma davası açtı.

ÖNCE POLİSE GİTTİ
Önceki sabah Mustafa Duran, işyerindeki eşyalarının götürüldüğü görünce eşi ve eşinin akrabalarının kendisini dolandırdıklarını iddia ederek, polise şikâyette bulundu. Akşam eve dönen Mustafa Duran, evin kapısının anahtarının da değiştirildiğini gördü.

ART ARDA ATEŞ ETTİ
Mustafa Duran, önceki akşam otomobiliyle eşi ve kayınbiraderlerinin yaşadığı eve gitti. Duran, arka koltuktaki 2 pompalı tüfeği alıp bahçeden girdi. Bahçede birlikte yemek yiyen eşi Tülin Duran, kızı Tuğçe Duran, kayınbiraderleri Birol Karakılıç (48) ve Bekir Cihan Karakılıç (50), yengeleri Serpil Karakılıç (43) ve Emine Özlem Karakılıç (45), yeğeni Şükran Karakılıç (25) ile eşinin komşuları Filiz Kahya (38) ile eşi Mehmet Kahya'ya (41) art arda ateş ettikten sonra kaçtı. Saldırıda Birol Karakılıç, Filiz ve Mehmet Kahya ile iki çocuk babası Bekir Cihan Karakılıç ve Emine Özlem Karakılıç öldü.

PİŞMANMIŞ
Mustafa Duran’ın ifadesinde kayınbiraderi Birol Karakılıç ile eşi Emine Özlem Karakılıç’ın ölümüne üzüldüğünü söylediği öğrenildi. Duran, katliamdan sonra İsabeyli Mahallesi’ndeki yakını Ahmet A.’nın evine gittiğini, sabah da polise teslim olduğunu antattı. Pişman olduğunu söyleyen Mustafa Duran’ın, “Evimin kilidinin değiştirildiğini görünce buna çok sinirlendim. Beni yalnız bıraktıklarını düşündüm. Hiç düşünmeden eşimin yaşadığı eve gittim, saldırıyı yaptım. Birol Karakılıç çok delikanlıydı. Ona ve eşinin ölümüne çok üzüldüm” dediği öğrenildi.

En acı bakış... Katliamda ölen anne ve babası için gözyaşı döktü
En acı bakış... Katliamda ölen anne ve babası için gözyaşı döktü
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