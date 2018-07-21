Ölüm sofrası
Aydın’da boşanma davası açan eşinin yaşadığı evi 2 pompalı tüfekle basıp, sofrada yemek yiyen 5 kişiyi öldüren, eşi ve kızıyla birlikte 4 kişiyi yaralayan Mustafa Duran (51) teslim oldu. Duran’ın, eşi ve yakınları tarafından dolandırıldığı iddiasıyla katliamı yaptığı öne sürüldü. Haberin detayları şöyle:
EŞİYLE ORTAK OLDU
Nazilli’de yaşayan Tülin Duran (46), iddiaya göre, annesinden miras kalan evin tapusunu, ağabeyi Birol Karakılıç'a devrederek bankadan 62 bin TL kredi çektirdi. Tülin Duran, bu parayla Hürriyet Caddesi'nde depo kiralayarak, plastik mutfak eşyaları satışı işine başladı. Galericilik yapan ve bir süre önce iflas ederek bir firmada pazarlamacı olarak çalışmaya başlayan Mustafa Duran da para koyarak eşiyle ortak oldu. Bir süre sonra Duran çifti arasında anlaşmazlık başladı. Bunun üzerine Tülin Duran, kızı Tuğçe Duran (24) ile birlikte annesinin İstiklal Mahallesi'ndeki evine yerleşti ve boşanma davası açtı.
ÖNCE POLİSE GİTTİ
Önceki sabah Mustafa Duran, işyerindeki eşyalarının götürüldüğü görünce eşi ve eşinin akrabalarının kendisini dolandırdıklarını iddia ederek, polise şikâyette bulundu. Akşam eve dönen Mustafa Duran, evin kapısının anahtarının da değiştirildiğini gördü.
ART ARDA ATEŞ ETTİ
Mustafa Duran, önceki akşam otomobiliyle eşi ve kayınbiraderlerinin yaşadığı eve gitti. Duran, arka koltuktaki 2 pompalı tüfeği alıp bahçeden girdi. Bahçede birlikte yemek yiyen eşi Tülin Duran, kızı Tuğçe Duran, kayınbiraderleri Birol Karakılıç (48) ve Bekir Cihan Karakılıç (50), yengeleri Serpil Karakılıç (43) ve Emine Özlem Karakılıç (45), yeğeni Şükran Karakılıç (25) ile eşinin komşuları Filiz Kahya (38) ile eşi Mehmet Kahya'ya (41) art arda ateş ettikten sonra kaçtı. Saldırıda Birol Karakılıç, Filiz ve Mehmet Kahya ile iki çocuk babası Bekir Cihan Karakılıç ve Emine Özlem Karakılıç öldü.
PİŞMANMIŞ
Mustafa Duran’ın ifadesinde kayınbiraderi Birol Karakılıç ile eşi Emine Özlem Karakılıç’ın ölümüne üzüldüğünü söylediği öğrenildi. Duran, katliamdan sonra İsabeyli Mahallesi’ndeki yakını Ahmet A.’nın evine gittiğini, sabah da polise teslim olduğunu antattı. Pişman olduğunu söyleyen Mustafa Duran’ın, “Evimin kilidinin değiştirildiğini görünce buna çok sinirlendim. Beni yalnız bıraktıklarını düşündüm. Hiç düşünmeden eşimin yaşadığı eve gittim, saldırıyı yaptım. Birol Karakılıç çok delikanlıydı. Ona ve eşinin ölümüne çok üzüldüm” dediği öğrenildi.
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