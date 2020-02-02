Ölüm şeridi

İstanbul’da Ramazan Pürmüs (25) önceki akşam Bahçelievler’deki arkadaşı Ali Kulkul’un evine gitti. Annesi Remziye Sevinçkan 01.30’da arayıp eve gelmesini söyledi. Pürmüs, Kulkul’un otomobilini ödünç alarak Alibeyköy’e doğru yola çıktı. Kulkul, Pürmüs’e, yakıt alması gerektiğini söyledi. D-100’de ilerleyen Pürmüs’ün aracının Aksaray-Bayrampaşa yol ayrımına geldiğinde yakıtı bitti.



Pürmüs otomobili emniyet şeridine çekerek arkadaşı İbrahim Kadir Özkan’dan yardım istedi. Özkan yakıt alarak otomobiliyle arkadaşının yanına gitti. Pürmüs bagajdan benzin bidonunu alırken, arkadan hızla gelen 16 NKG 31 plakalı otomobil duran araçlara çarptı. Pürmüs hayatını kaybederken otomobilde bulunan Buse A.Y. yaralandı. Özkan kazada yara almadı. Çarpan araçta bulunan Kağan Ülkü ve Ayhan Tekin ise hastaneye kaldırıldı. İfadesi alınan Ülkü, Tekin’in şoför olduğunu, aracın kontrolünü kaybettiğini öne sürdü. Tekin’in tedavisi sürdüğü için ifadesi alınamadı. Dayı Bilal Sevinçkan “Şoförün alkollü olduğu söylendi. Şikâyetçiyiz” dedi.



