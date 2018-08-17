'Ölüm Patroniçesi'nin adamları tek tek yakalandı

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Gündem
İHA
17.08.2018 - 07:46, Son Güncelleme:

'Ölüm Patroniçesi'nin adamları tek tek yakalandı

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İstanbul Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından Çayırbaşı Mahallesinde 5 adrese şafak operasyonu düzenledi. Düzenlenen operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alınırken ekmek, çocuk bezi ve futbol topu içine gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirildi. Öte yandan operasyonun Ölüm patroniçesi olarak bilinen Saide D.’nin talimatıyla uyuşturucu madde satışı yapanlara yönelik olduğu öğrenildi.

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  • Sarıyerde uyuşturucu operasyonu
  • Sarıyerde uyuşturucu operasyonu
  • Sarıyerde uyuşturucu operasyonu
  • Sarıyerde uyuşturucu operasyonu
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İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan’ın talimatıyla Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından Çayırbaşı Mahallesinde 5 adrese şafak operasyonu düzenledi. Düzenlenen operasyona Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, Özel Harekat Şube Müdürlüğü, çok sayıda sivil ekip katıldı. Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğünde şafak vakti toplanan ekipler konvoylar halinde adreslere doğru yola çıktı.

Ölüm Patroniçesinin adamları tek tek yakalandı

Ekmek, çocuk bezi ve futbol topu içinde gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirdi. Çayırbaşı Mahallesine gelen ekipler operasyon yapılacak adresleri ablukaya aldı. Eşzamanlı olarak 5 adrese girildi. Açılmayan kapılar koçbaşı yardımıyla kırıldı. Adreslerde ve yakınlarında arama yapan ekipler ekmek, çocuk bezi ve futbol topu içinde gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirdi. Uyuşturucu madde satışı yaptığı değerlendirilen çok sayıda kişi gözaltına alındı.

'ÖLÜM PATRONİÇESİ'NİN ADAMLARINA OPERASYON

Geçtiğimiz aylarda aynı mahalleye operasyon düzenlenip Saide D. İsimli kadın gözaltına alınıp tutuklanmıştı. Bugün düzenlenen operasyon ile Saide D.’nin talimatıyla uyuşturucu madde satışı yapan kişilere olduğu öğrenildi.

ARŞİV - Ölüm Patroniçesi gözaltında
ARŞİV - 'Ölüm Patroniçesi' gözaltında
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