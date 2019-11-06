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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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06.11.2019 - 09:29, Son Güncelleme:

'Ölüm Patroniçesi' liderliğindeki çetenin yeni görüntüleri ortaya çıktı

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'Ölüm Patroniçesi' liderliğindeki çetenin yeni görüntüleri ortaya çıktı

Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalanan ve 30 yıl hapse mahkum edilen “Ölüm Patroniçesi” lakaplı Saide D.’nin liderliğindeki çetenin yeni görüntüleri ortaya çıktı. Çete elebaşısı kadının yakalanmadan önce torbacılarla eğlendiği anlar ve evinde uyuşturucu maddelerin bulunduğu görüntüler dehşetin boyutunu gözler önüne serdi.

Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından önceki hafta Cuma günü Çayırbaşı Mahallesinde geniş kapsamlı bir operasyon gerçekleştirdi. Yaklaşık 1 ay boyunca bölgede titizlikle yürütülen takip çalışması sonucunda operasyona “start” veren Sarıyer polisi, mahalledeki metruk binalarda 4 kilo 300 gram uyuşturucu madde ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan 20 kişiden 12’si kadın 2’si çocuk olmak çıkarıldıkları mahkemede tutuklanırken, 4’ü ise adli kontrol sonucunda serbest bırakıldı.

Ölüm Patroniçesi liderliğindeki çetenin yeni görüntüleri ortaya çıktı


ÇOCUKLARI UYUŞTURUCUYA ALIŞTIRIP KURYELİK YAPTIRMIŞLAR

Yaklaşık 1 buçuk yıl önce yine aynı yere yapılan operasyonda “Ölüm Patroniçesi” olarak da bilinen çete lideri Saide D. yakalanmış ve 30 yıl hapse mahkum edilmişti. Ancak uyuşturucu ticaretini hapishaneden yönetmeyi sürdürdüğü belirlenen zehir tacirinin, özellikle kadın ve çocukları kullandığı ortaya çıktı.
Ölüm Patroniçesi liderliğindeki çetenin yeni görüntüleri ortaya çıktı


Çetenin 9-10 yaşlarındaki çocukları önce uyuşturucuya alıştırdığı daha sonra onlara uyuşturucu kuryeliği yaptırdığı belirlendi. Kendilerine “Makalar Ailesi” adını verdikleri ve çoğunluğu kadınlardan oluşan çete üyelerinin, uyuşturucu ticaretinden elde edilen paralarla lüks içerisinde yaşadıkları tespit edildi.

Ayrıca çetenin uyuşturucu sattıkları müşterilerine önce bir süre ücretsiz uyuşturucu madde verdikleri ve borçlarını ödeyemedikleri zaman darp ettikleri de ortaya çıktı.

Borçlarını ödemek isteyenlerin ise canlarını kurtarmak için evlerindeki eşyaları ve giydikleri kıyafetlerini satarak uyuşturucu borçlarını kapatmaya çalıştığı ifade edildi.

ÇARPIK YAPILAŞMA SAYESİNDE MAHALLEYİ İMALATHANEYE ÇEVİRMİŞLER

Öte yandan 2002 yılından bu yana Sarıyer Çayırbaşı Mahallesini adeta bir uyuşturucu imalathanesine çeviren Saide D. ve çetesinin mahallenin çarpık yapılaşmasını da fırsata çevirdiği, başta “bonzai” olmak üzere bir çok uyuşturucu maddeyi burada ürettiği de tespit edildi.

Elektrik ve suyu kaçak bağlanmış, tuvaleti bile olmayan, uyuşturucu imalatında ve satışında kullanılan iç içe geçmiş tek göz metruk barakalarla labirenti andıran bu alanın çetenin işini kolaylaştırdığı belirlendi.

Ayrıca çetenin yeraltı dünyasındaki ünlü isimlerin adlarını da kullanarak mahalle sakinleri üzerinde korku oluşturduğu, darp, şantaj ve tehditlerle baskı altına aldığı öğrenildi.
Ölüm Patroniçesi liderliğindeki çetenin yeni görüntüleri ortaya çıktı


“ÖLÜM PATRONİÇESİ”NİN EĞLENDİĞİ ANLAR KAMERADA

Diğer yandan İstanbul’un en büyük “bonzai” şebekesinin elebaşısı Saide D.’nin kadın torbacılarla eğlendiği anlara ait görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, Saide D.’nin ilk yakalandıktan bir süre sonra serbest kaldığı ve tahliye olunca diğer torbacılarla sevinç kutlaması yaptığı görüldü.

Diğer görüntülerde ise, Saide D.’nin evinde satışa hazırlanmış çok miktarda ve çeşitli uyuşturucu maddelerin olduğu görülüyor. Bonzai krizine giren gençlerin otobüs duraklarında kıvrandığı o içler acısı halleri de görüntüler arasında bulunuyor.

Saide D.’nin mahallede dolaştığı, silahla havaya ateş açarak kovanı yerden aldığı ve çete üyelerine talimatlar verdiği anlar da kameralara yansıyor.

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