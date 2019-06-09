Ölüm makası: 3’ü çocuk 4 can aldı, kaçtı
Beşiktaş Harp Akademileri Tüneli’nde makas atarak ilerleyen sürücü Yusuf Arıkboğa ve Abdülsamet Topçi’nin otomobili, Bursa’dan aile ziyaretinden dönen 14 kişinin içinde bulunduğu ticari araca çarptı. Kazada 3’ü çocuk 4 kişi can verdi. İki kişiyi arkalarından otomobille takip eden babaları olay yerinden kaçırdı. Canilerin suç makinesi oldukları ortaya çıktı.
İSTANBUL TEM otoyolundaki Beşiktaş Harp Akademileri Tüneli’nden Edirne istikametine makas atarak ilerleyen ve içinde iki kişinin olduğu 34 RJ 5171 plakalı otomobil, dün saat 02.00’de ticari bir araca çarptı. İçinde 14 kişinin bulunduğu ticari araç, bariyerlere vurarak durabildi. Bursa’dan İstanbul’a aile ziyaretinden dönen ve çoğu çocuk olan ticari araçtakiler yola savruldu. Kazada Seyhan Özçelik, çocukları Hiranur (9) ve Musap (9) ile Yusuf Eray (8) hayatını kaybetti, 2’si ağır 10 kişi yaralandı. Bu sırada içinde biri erkek iki kişinin olduğu 34 JF 3804 plakalı araç, kazaya neden olan otomobildeki şüphelileri alarak olay yerinden kaçtı. Polis, şüphelilerin kimliklerini tespit etmek için düğmeye bastı.
1 KİŞİ GÖZALTINDA
Kameralardan Yusuf Arıkboğa’nın aracı kullandığı ve yanındakinin de Abdülsamet Topçi olduğu, bu iki kişiyi olay yerinden kaçıran 34 JF 3804 plakalı araçta olanın ise Topçi’nin babası Mehmet Topçi ile Merve Şencan oldukları tespit edildi. Beşiktaş Araştırma Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin Başakşehir Isparta Kule’de bir evde olduklarını tespit etti.
Eve yapılan operasyonda şüphelilerle bağlantısı olan Fatih İnan yakalanırken, evde 1 tabanca ve Yusuf Arıkboğa’nın olayda üzerinde olduğu belirlenen kanlı tişörtü bulundu. Şüphelilerin aranmasına devam edilirken, Arıkboğa’nın 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, intihara teşebbüs, Abdülsamet Topçi’nin nitelikli yağma, hırsızlık, 2 kasten yaralama, Ateşli Silahla Kanununa Muhalefet, Mehmet Topçi’nin de kaçakçılıktan suç kaydı olduğu ortaya çıktı.
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