Ölüm makası: 3’ü çocuk 4 can aldı, kaçtı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriÖlüm makası: 3’ü çocuk 4 can aldı, kaçtı
GeriGündem Ölüm makası: 3’ü çocuk 4 can aldı, kaçtı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Çetin AYDIN / İSTANBUL
09.06.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Ölüm makası: 3’ü çocuk 4 can aldı, kaçtı

Çetin Aydın
Çetin Aydın
caydin@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Çetin Aydın
Çetin Aydın
caydin@hurriyet.com.tr
Ölüm makası: 3’ü çocuk 4 can aldı, kaçtı

Beşiktaş Harp Akademileri Tüneli’nde makas atarak ilerleyen sürücü Yusuf Arıkboğa ve Abdülsamet Topçi’nin otomobili, Bursa’dan aile ziyaretinden dönen 14 kişinin içinde bulunduğu ticari araca çarptı. Kazada 3’ü çocuk 4 kişi can verdi. İki kişiyi arkalarından otomobille takip eden babaları olay yerinden kaçırdı. Canilerin suç makinesi oldukları ortaya çıktı.

İSTANBUL TEM otoyolundaki Beşiktaş Harp Akademileri Tüneli’nden Edirne istikametine makas atarak ilerleyen ve içinde iki kişinin olduğu 34 RJ 5171 plakalı otomobil, dün saat 02.00’de ticari bir araca çarptı. İçinde 14 kişinin bulunduğu ticari araç, bariyerlere vurarak durabildi. Bursa’dan İstanbul’a aile ziyaretinden dönen ve çoğu çocuk olan ticari araçtakiler yola savruldu. Kazada Seyhan Özçelik, çocukları Hiranur (9) ve Musap (9) ile Yusuf Eray (8) hayatını kaybetti, 2’si ağır 10 kişi yaralandı. Bu sırada içinde biri erkek iki kişinin olduğu 34 JF 3804 plakalı araç, kazaya neden olan otomobildeki şüphelileri alarak olay yerinden kaçtı. Polis, şüphelilerin kimliklerini tespit etmek için düğmeye bastı.

1 KİŞİ GÖZALTINDA

Ölüm makası: 3’ü çocuk 4 can aldı, kaçtı

Kameralardan Yusuf Arıkboğa’nın aracı kullandığı ve yanındakinin de Abdülsamet Topçi olduğu, bu iki kişiyi olay yerinden kaçıran 34 JF 3804 plakalı araçta olanın ise Topçi’nin babası Mehmet Topçi ile Merve Şencan oldukları tespit edildi. Beşiktaş Araştırma Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin Başakşehir Isparta Kule’de bir evde olduklarını tespit etti.

Ölüm makası: 3’ü çocuk 4 can aldı, kaçtı

Eve yapılan operasyonda şüphelilerle bağlantısı olan Fatih İnan yakalanırken, evde 1 tabanca ve Yusuf Arıkboğa’nın olayda üzerinde olduğu belirlenen kanlı tişörtü bulundu. Şüphelilerin aranmasına devam edilirken, Arıkboğa’nın 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, intihara teşebbüs, Abdülsamet Topçi’nin nitelikli yağma, hırsızlık, 2 kasten yaralama, Ateşli Silahla Kanununa Muhalefet, Mehmet Topçi’nin de kaçakçılıktan suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

Çetin Aydın
Çetin Aydın
caydin@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
TEM Otoyolu'nda makas faciası... İki kişi öldü, 8 kişi yaralandı
28'inci kattan düşen hukuk öğrencisi Hakan'dan acı haber...
Markette 9 yaşındaki kıza cinsel istismar! Gözaltına alındı...
İstanbul'da fuhuş operasyonu... Tek tek gözaltına alındılar