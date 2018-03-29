Ölüm köyünün acılı tarihi duvardaki fotoğraflarda

Düzköy ilçesi Çayırbağı köyü, son yıllarda kanser hastalıkları sonucu yaşanan ölümlerle anılmaya başlandı. Köyde, genç- yaşlı, kadın- erkek her yaşta görülen kanser hastalığı sonucu artan ölümler, vatandaşları da tedirgin ediyor. Kanserden hayatlarını kaybedenlerin fotoğraflarının kahve duvarına asıldığı köyde yaşayanlar, kanser teşhisi konulur endişesi ile hastanelere başvurmaya korkar hale geldi. Köyde yapılan taramada ölümlerin yüzde 85’inin kanser hastalıkları sonucu meydana geldiği belirlendi. Tarım ve hayvancılıkla uğraşanlar, köyde kapsamlı bir çalışma ile ölümlerin araştırılmasını istedi.

‘HASTANELERE YANAŞAMAZ OLDUK’

Çayırbağı Köyü eski Muhtarı Mehmet Ali İshak, endişeli olduklarını ifade ederek, "Vatandaşlarımız 'Eğer gidersem doktor bana kanser diyecek' diye hastanelere bile yanaşamaz oldu. Çoluk çocuk, genç yaşlı herkes tedirgin. Köyde kanseri tetikleyen unsurlar olmalı. Biz köy halkı olarak içme suyundan şüpheleniyoruz” diyerek araştırma yapılmasını istedi. Sabahattin İshak ise "İnsanlarımız kanser taramasından geçirilmeli. Devletimizden yardım istiyoruz” dedi.

KAHVENİN DUVARI DOLDU, TAŞTI

Köyde kahve işleten Suat İshak ise, kanser hastalığı sonucu ölenlerin fotoğraflarını duvara astıklarını ve manevi hatıralarını yaşattıklarını belirterek “Kanserden ölen gençlerimiz var. 15 yaşında, 20 yaşında bu illet hastalık yüzünden hayata veda ettiler. Kahveye kanserden ölen köylülerimizin fotoğraflarını astık. Artık duvarlarda yer kalmadı. Gelip kimse tahlil alıp da bu insanların neden kanserden öldüklerini halen daha kimse açıklayabilmiş değil" diyerek tepkisini dile getirdi.

‘BABAM, AMCAM, HALALARIM….’

Köyde bağ ve bahçe işlerinde çalışan kadınlar da kanser hastalığı sonucu ölümlerden yakınıyor. Kâtibe Yılmaz “Köyde normal ölümlerimizde var ama çok fazla değil. Herkes kanserden ölüyor" dedi. Yeter Küçükaslan ise “Bu durumu artık kabullendik. Babam, amcam, halalarım kanserden yaşamlarını kaybettiler. Ne yapacağız bilemiyoruz” ifadelerini kullandı. Havva Küçükaslan köyün kaderinin bu olduğunu ifade etti, “Artık bu durumu kabullendik” dedi.

CHP’Lİ PEKŞEN: KANSER VAKALARI ARAŞTIRILMALI

TBMM’ye önerge veren CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen, yapılan taramada Çayırbağı köyünde son yıllarda ölümlerin yüzde 85’inin kanser vakalarından olduğunu açıkladı, ölümlerin araştırılmasını istedi. Pekşen, konuyla ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:

“Aslında kanser Trabzon'da sadece bir köy ya da ilçe için değil, bütün il genelinde büyük bir sorun. Bunun en önemli nedenlerinden bir tanesi, o bölgedeki içme suyu kaynaklarının kimyasal etkilere maruz kalması. Fındık, çaya verilen kimyasal gübrelerin su kaynaklarına karışması. Karadeniz bölgesinde çoğu yerlerde içme suyu kaynağı yok. Dolayısı ile kırsal alanlarda bulunan vatandaşlarımız kendi içme suyu kaynaklarını kendileri oluşturuyorlar. Temel nedenlerden bir tanesi kesinlikle bu. Çayırbağı mevkiinde yapılan taramalarda gördük ki; ölüm sebeplerinin yüzde 85'i kanser vakası. Kanser vakası sayımlarını durdurdukları için bilimsel verilere ulaşmak mümkün değil. Sadece hastaya konulan teşhislerde ve tedavi sürecinde yapılan işlemlerle bu verilere ulaşılabiliyor. Trabzon'da kanser vakaları ile ilgili yaptığımız araştırmalara göre ülke ortalamasının 6 kat üstünde olduğu görülüyor."