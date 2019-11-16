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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haluk TURGUT/ÇAYIROVA(Kocaeli), (DHA)
16.11.2019 - 13:54, Son Güncelleme:

''Ölüm korkusuyla yaşıyorum''

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KOCAELİ’de yaşayan Saygın ailesinin evine pompalı tüfekle ateş açıldı. Kimseyle bir düşmanlığı bulunmadığını ancak 3'üncü kez evine saldırıldığını söyleyen Saygın çifti, evlerinde ölüm korkusuyla yaşadıklarını belirterek, "Saldırganların bir an önce önce yakalanmasını istiyorum" dedi.

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  • Evlerine ateş açılan aile, ölüm korkusuyla yaşıyor
  • Evlerine ateş açılan aile, ölüm korkusuyla yaşıyor
  • Evlerine ateş açılan aile, ölüm korkusuyla yaşıyor
  • Evlerine ateş açılan aile, ölüm korkusuyla yaşıyor
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Çayırova Özgürlük Mahallesi’nde 5 katlı binanın giriş katında oturan Saygın ailesinin evine, önceki gün pompalı tüfekle ateş açıldı.

Fabrika işçisi Cengiz Saygın (37), eşi Hanım Saygın (35) ve kızları Ayfer Saygın’ın yaşadığı eve pompalı tüfekle 3 el ateş edilirken, saçmalar evin camlarına hasar verdi. Ateş edildiği sırada odada bulunan Ayfer Saygın büyük korku yaşadı. Aile polise haber verirken, ekipler ise incelemede bulundu.

'SALDIRGANLAR YAKALANSIN'

Hanım Saygın, ateş edildiği sırada kızının odada bulunduğunu belirterek, ''Olay gecesinde kızım odada yatıyordu. Bir anda yanıma gelerek 'anne evimize ateş edildi' dedi. Yerde camları gördüm, perdeyi açıp baktığımda camda iki yerde silah izi gördüm, karşı duvarda da iz vardı. Hemen polisi aradım.

Polisler geldi baktı. Eğer bir milim daha olsaydı kızım yaralanabilirdi. Kim olduklarını bilmiyorum. Saldırganların yakalanmasını istiyorum” dedi.  

Hanım Saygın ölüm korkusu yaşadıklarını söyleyerek, şöyle konuştu:

“Daha önce de şikayette bulunmuştum, bu sefer de şikayette bulundum. Daha önce güvenlik kamerasından birisinin geldiğini gördük. O an kapıya vuruluyor sandık ama kameraya saldırıyorlardı. Kapıya çıktık korkup kaçtı. Polisi aradık yine ama o gün tekrar saldırdılar. Bu benim evime 3’üncü saldırı, niçin saldırdıklarını öğrenmek istiyorum.

Benim kimseyle bir düşmanlığım yok, sıkıntım yok. Polise defalarca bildirdim, bu insanların bulunup niçin yaptıklarını öğrenmek istiyorum.

Gerekli mercilerin duymasını istiyorum. Öldükten sonra bir şey yapılmasının bir anlamı yok. Ben eşimin de çocuğumun da yanımda olmasını istiyorum. Adalet istiyorum, ölüm istemiyorum.”

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