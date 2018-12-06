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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Davut CAN / DHA
06.12.2018 - 11:44, Son Güncelleme:

Dehşeti yaşamıştı şimdi de evine gidemiyor, sığınma evine yerleştirildi!

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Dehşeti yaşamıştı şimdi de evine gidemiyor, sığınma evine yerleştirildi!

İzmir'in Menderes ilçesinde, kendisinden sürekli haraç aldıkları gerekçesiyle şikayetçi olduğu İzzet Y. ve Yiğit Ö. tarafından evi basılarak, öldüresiye dövülen işçi Cüneyt Açıkgöz (31), can güvenliği olmadığı için bir aydır evine gidemiyor. Sığınma evine yerleştirilen Açıkgöz, işine geri dönmek ve hayatına kaldığı yerden devam etmek istediğini söyleyerek, "Önümüzdeki günlerde işe başlayacağım ama gidersem öldürüleceğimden endişe ediyorum. Bu insanların tutuklanması için ölmem mi gerekiyor" dedi.

Çamönü Mahallesi'nde oturan Cüneyt Açıkgöz'ün yaklaşık bir ay önce işçi olarak çalıştığı Torbalı'daki soba fabrikasından evine dönerken İzzet Y. ve Yiğit Ö. tarafından yolu kesildi. Şüpheliler, Açıkgöz'den haraç istedi. Korkan Cüneyt Açıkgöz, parayı vermek zorunda kaldı. Ancak İzzet Y. ve Yiğit Ö. bu tarihten sonra sürekli işçinin, yolunu kesip para istemeye başladı. Açıkgöz de adliyeye giderek, şikayette bulundu. Şikayet üzerine başlatılan soruşturmada ifadeleri alınan 2 şüpheli, serbest bırakıldı. İzzet Y. ve Yiğit Ö. serbest kalır kalmaz da kendilerini şikayet eden Cüneyt Açıkgöz'ün evine geldi. İkili, zili çaldı yanıt alamayınca da kapıyı kırarak eve girdi. Açıkgöz'ü öldüresiye dövdü. Bu kişilerin yine paralarını alarak kaçtığını öne süren Açıkgöz, günlerce hastanede tedavi gördükten sonra sağlığına kavuşabildi.

'EVİME DÖNEMİYORUM'

Cüneyt Açıkgöz, 2 şüpheliden Menderes İlçe Jandarma Komutanlığı'na giderek bir kez daha şikayetçi oldu. Menderes Kaymakamlığı'ndan da yardım isteyen Açıkgöz, devlet koruması altına alınarak sığınma evine yerleştirildi.

Olayın gerçekleştiği tarihten bu yana öldürülme korkusuyla evine gidemediğini söyleyen Cüneyt Açıkgöz, "Beni sopalarla yaklaşık yarım saat dövdüler. Yardım istedim, bağırdım ama gelen olmadı. Burnumda, kolumda ve vücudumun çeşitli yerlerinde ciddi derecede kırıklar oluştu. Ölümden döndüm. Beni bu hale getirenler günlerdir elini kolunu sallayarak dışarıda dolaşıyor. Ben öldükten sonra bunların tutuklanmasının ne anlamı var? Kaç haftadır evime gidemiyorum. Artık işime dönmem gerekiyor, çalışmak zorunda olduğum için önümüzdeki günlerde mecburen dönüp işbaşı yapacağım. Adalet istiyorum" diye konuştu.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (06.12.2018)
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