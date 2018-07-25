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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
DHA
25.07.2018 - 14:15, Son Güncelleme:

Ölüm kampı! Korkunç görüntüler Kars'tan geldi…

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Kars Belediyesi'ne ait hayvan barınağındaki sokak köpeklerinin içler acısı durumu, hayvanseverlerin büyük tepkisine neden oldu.

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  • Ölüm kampı gibi barınak Korkunç görüntüler…
  • Ölüm kampı gibi barınak Korkunç görüntüler…
  • Ölüm kampı gibi barınak Korkunç görüntüler…
  • Ölüm kampı gibi barınak Korkunç görüntüler…
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Cep telefonu ile barınağı kaydeden hayvanseverler, köpeklerin açlıktan birbirlerini öldürüp yemeye başladıklarını söyledi. Ölüm kampını andıran barınakta bir köpeğin başının koptuğu, zifte bulanan 3 yavru köpeğin ise hareketsiz yattığı görüldü.

Şehirlerarası Otobüs Terminali'nin yanında yıllar önce yapılan belediyenin hayvan barınağı, kaderine tert edilmiş durumda. Veteriner hekim ve bazı çalışanlarının olmasına rağmen barınak pislik içinde. Barınaktaki bu durumu düzeltmek için yıllarca mücadele ettiklerini, ancak belediyenin ilgilenmemesi nedeniyle çaresizlik içinde kaldıklarını söyleyen Karslı hayvanseverler, bu durumu cep telefonları ile görüntüledi. Başı kopan köpekten ameliyat masasında ölen yavru köpeklere kadar, her şeyi kaydeden hayvanseverlerden Berivan Buğan, buranın hayvan barınağından çok ölüm kampını andırdığını belirtti.

HAYVANLAR AÇLIKTAN BİRBİRLERİNİ YEMEYE BAŞLADI

Hayvan barınağının ruhsatı olmadığını ve arsasının da hacizli olduğunu iddia eden Berivan Buğan, bu nedenle barınağa hiçbir yardım yapamadıklarını belirtti. 2017 yılından beri barınağı düzeltmek için çalıştıklarını kaydeden Buğan, "Kars Veteriner Fakültesi'ndeki öğretim üyelerinin yardımları ile burada bazı ameliyatları gerçekleştiriyoruz. Ama burası o kadar kötü bir halde ki; hiçbir şey yapamıyoruz. Almanya'dan bir arkadaşımız buraya güvenlik kamerası getirdi ve dört bir tarafına taktı ama buradaki görevlilere bunu çalıştırmıyor. Çünkü pislikleri ortaya çıkacak. Burada bazı hayvanlar ölüyor ya da kayboluyor. Hayvanlar açlıktan birbirlerini yemeye başladı. Birçoğu hastalık taşıyor. Barınağın içinde oluşan gölcüklere çişlerini yapıyor ve bu suyu içiyordu. Bunu önlemek için buraya kum ve çakıl döktük. Yeri hacizliği olduğu için kalıcı bir şey yapamıyoruz. Bu hayvanları kurtarmamız gerek. Hayvanseverlerin yardımlarını ve desteğini bekliyoruz" diye konuştu.

BELEDİYE: HIRÇIN OLDUKLARI İÇİN BAKIMLARI ZOR

Hayvan barınağında yaşanan olaylarla ilgili olarak Kars Belediyesi Basın Bürosu'ndan yapılan açıklamada ise, "Yerin ruhsatının olmadığı ve hacizli olduğu iddiaları doğru değil. Burada 500'ün üzerinde sokak köpeği bulunuyor. Bunların birçoğu hırçın olduğu için bakımları çok zor. Belediye Başkanımız önceki gün gelip burada inceleme yaptı. İhalesi tamamlandı. Buraya modern bir klink kurulması için pazartesi günü çalışmaları başlatıyoruz. Barınaklar onarılacak ve yerler parke taşla döşenecek. İklim şartları nedeniyle burada bazı sıkıntılar yaşanıyordu. Katkı sunmak isteyen hayvanseverlerin de yardımını bekliyoruz" denildi.

 

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