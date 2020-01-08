Ölüm Emre’yi nasıl buldu

DÜNYANIN önde gelen şarap ve gıda markalarını Türkiye’ye getiren ADCO firmasının sahipleri Randolph Ward Mays ve eşi Figen Mays’in oğulları lise öğrencisi Emre Tyler Mays (17), İstanbul Eyüpsultan’da dün gece ortak kullandıkları araç nedeniyle ağabeyi ile tartışmaya başladı. Tartışma sırasında ağabeyinin yumruk darbeleriyle yaralandı. Emre, 155’i arayarak eve polis çağırdı ve ağabeyinden şikâyetçi oldu. Polis, aile içi şiddet konusu olması ve darp edilen Emre’nin yaşının küçük olması nedeniyle devlet hastanesine götürülmesi gerektiğini söyledi. Emre, 112 aranarak ambulansla Şişli Etfal Hastanesi’ne götürüldü.

SEDYEDE BIÇAKLANDI

Emre saat 00.30 sıralarında ambulanstan sedyeyle indirildiği sırada bir kişi bıçakla kendisine saldırdı. Aldığı bıçak darbeleri ile ağır yaralanan Emre, acil servise alındı ancak kurtarılamadı. Emre’yi öldüren Akın Kutlu (22) polis ekipleri tarafından hastane bahçesinde yakalandı. Elindeki bıçağa da el konuldu. Kutlu ifadesinde, Kağıthane’de ailesine ait restoranları olduğunu, akrabaları ile aralarında işyerinin telif ve marka hakkı nedeniyle kavga ettiklerini, babası G.K. ve kardeşleri D.K. ve M.K.’nın bıçak ve darp sonucu yaralandığını söyledi.

Randolph Ward Mays ve eşi Figen Mays

‘ONLARDAN BİRİ SANDIM’

İfadesinin devamında Kutlu, “Babam ve kardeşlerimi hastaneye getirmiştim. Biz geldiğimiz sırada ambulans yaralı birini getirdi. Kavga ettiğimiz kişilerden biri olduğunu zannederek bıçakladım” dedi. Polis, kavgada hafif yaralanan Kutlu’nun babası ve kardeşlerini de gözaltına alırken, kavganın diğer tarafı olan H.T., O.T., V.T. ve B.K.’yı da tedavilerinin ardından gözaltına aldı.

Kemer Gıda Pazarlama Şirketi’nin de sahibi olan Anne Figen Mays alınan ifadesinde, “Oğlum ambulanstan indirilirken tanımadığım bir kişi saldırdı ve oğlumu bıçakladı” dedi.

TUTUKLANDI

İşyerinde paket servisi yapan Kutlu’nun yaralama, tehdit, görevi yaptırmamak için direnme suçlarından kaydı olduğu ortaya çıktı. Kutlu emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı adliyede tutuklandı.

KARDEŞ KAVGASI

Emre Tyler Mays ortak kullandıkları araç sebebiyle çıkan tartışmada ağabeyi tarafından darp edilince hastaneye kaldırılmıştı.