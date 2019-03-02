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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Süleyman EKİN/DHA
02.03.2019 - 11:41, Son Güncelleme:

'Ölüm büyüsü' davasında kırmızı bülten kararı

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'Ölüm büyüsü' davasında kırmızı bülten kararı

ANTALYA'da, 'Sende ölüm büyüsü var' yalanıyla yüksek miktarda para karşılığı sözde 'cin çıkarma' seansları düzenleyen ve mağdurlardan bazılarına cinsel saldırıda bulunduğu öne sürülen Tali Yüksel Yeşilot ile eşi Öznur Yeşilot'un tutuklu yargılandığı davada, firari sanık Yüksel T. hakkında kırmızı bülten kararı çıkarıldı.

Antalya'da, 'Sende ölüm büyüsü var' diyerek, ayrıca 'cin çıkarma' seansları düzenleyerek birçok kişiden haksız kazanç sağlamak, 'dini inanç ve duyguları istismar etmek suretiyle dolandırıcılık yapmak' ve 'cinsel saldırı' iddialarıyla 24 yıl hapsi istenen tutuklu sanık Tali Yüksel Yeşilot ve dini duyguları istismar iddiasıyla 7 yıl hapsi talep edilen eşi Öznur Yeşilot'un yargılanmasına devam edildi. Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Tali Yüksel Yeşilot, eşi Öznur Yeşilot ile şikayetçiler S.O., S.O., E.O. ve taraf avukatları katıldı.

GÜRCİSTAN'A KAÇTI İDDİASI

Duruşmada sanık Yeşilot'un bacanağı olan firari sanık Yüksel T. hakkında çıkarılan yakalama kararının henüz infaz edilmediği görüldü. Bunun üzerine şikayetçi E.O'nun avukatlarından Fatih Berkan Kalelioğlu, mahkemeye Yüksel T. hakkındaki yakala emrinin kırmızı bültene çevrilmesi talebini içeren dilekçe sundu. Dilekçede, sanığın Gürcistan'da olduğuna dair bilgiler yer aldı. Mahkeme heyeti de Gürcistan'da olduğuna ilişkin deliller bulunan Yüksel T. hakkında kırmızı bülten çıkarılmasına karar verdi. Mahkeme sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDE NELER VAR?

Savcılık iddianamesinde, Tali Yüksel Yeşilot'un, büyülü, cinli ve hastalıklı kişileri iyileştirdiği, manevi gücü ile birçok hastayı seanslar ve uygulamalar yaparak iyi ettiği şeklinde ün yaptığı anlatıldı. Sanığın 'rızık' adı altında cinlere okutacağı bahanesiyle mağdurlardan yüksek miktarda para aldığına işaret edilen iddianamede, Tali Yüksel Yeşilot'un uyuşturucu madde vererek kadınlara cinsel saldırıda bulunduğu da ileri sürüldü. Tutuklu çiftin, üzerinde 'ölüm büyüsü' olduğu iddiasıyla ve 'cin çıkarma' bahanesiyle İ.O. ve ailesinden 2 yılda toplam 2 milyon TL aldığı kaydedildi. İddianamede, Tali Yüksel Yeşilot'un, İ.O.'nun kızı E.O.'ya içinde cinler olduğu iddiasıyla cinsel istismarda bulunduğu da belirtildi.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

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