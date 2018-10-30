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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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İHA
30.10.2018 - 10:52, Son Güncelleme:

Ölüm bile onlara engel olamadı!

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Ölüm bile onlara engel olamadı!

Diyarbakır’da yasak olmasına rağmen vatandaşlar güvenliğini düşünmeden surlara çıkmaya ve ölümle burun buruna kalmaya devam ediyor.

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde Hz. Süleyman Camii yanındaki park alanını çevreleyen surlara çıkış, güvenlik nedeniyle yasaklanmıştı. Vatandaşlar yasak tabelasına rağmen surların üzerine çıkmaya ve ölümle burun buruna kalmaya devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda Urfa kalesinden düşen Halil D. (39), ardından babası nasıl düştü diye bakmaya giden kızı S.D. (16) ve son olarak 13 gün önce Diyarbakır Balıkçılarbaşı semtinde hamile eşiyle gezerken surlardan düşmüştü. Defalarca yapılan duyuru ve asılan tabelaları dinlemeyen vatandaşlar fotoğraf çektirmek ve çevreyi seyretmek için surlara çıkıp tehlike oluşturmaya devam ediyor. Surlara çıkıp selfie çekmek isteyen vatandaşlar tehlikelere aldırmadan bu isteklerini yerine getiriyor. Bazı vatandaşlar ise biran önce tarihi dokunuşlar bozulmadan restore yapılmasını ve rahat rahat gezmeyi bekliyor.

”Dokuyu bozmadan restore yapılsın”

Tarihi Sur ilçesini ziyarete gelen Mehmet Ali Ulak, her ne kadarda yasak tablası konulsa da, vatandaşların Surlara çıkacaklarını ve buna engel olmanın kolay olmadığını aktardı. Ulak “Tarihi eser olduğundan yukarıda korumak amaçlı bir önlem alınması tarihi eserin görüntüsünü bozar, kazaların önüne geçmek için iki şey var ya bilinçli olup çıkmamak ya da çıkıp ta gezmek isteyenleri kontrol altında çıkmasına izin vermek. Tabi tarihi eserin dokusunu bozmayacak şekilde tedbir alınarak restorasyona izin verilirse daha uygun olur” dedi.

”Selfie aşkı yasak tanımadı”

Başka bir ziyaretçi olan Kadir Ün ise her ne kadar da yasak tabelaları olsa da vatandaşların selfie çekmek ve tarihi alanları görmek için çıkacaklarını belirterek güzel bir restorasyon çalışması yapılması durumunda dikkatli bir şekilde çıkıp inebileceklerini söyledi.

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