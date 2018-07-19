Ölü sayısı 6'ya yükseldi... İkiz kardeşlerden kötü haber

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriÖlü sayısı 6'ya yükseldi... İkiz kardeşlerden kötü haber
GeriGündem Ölü sayısı 6'ya yükseldi... İkiz kardeşlerden kötü haber
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Gündem
Nurullah TOSUN/KIZILCAHAMAM (Ankara), (DHA)
19.07.2018 - 12:38, Son Güncelleme:

Ölü sayısı 6'ya yükseldi... İkiz kardeşlerden kötü haber

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ölü sayısı 6'ya yükseldi... İkiz kardeşlerden kötü haber

ANKARA'nın Kızılcahamam ilçesinde dün, otomobilin takla atıp karşı şeride geçerek başka otomobilin üzerine düştüğü kazada yaralanan ikiz kardeşler Eray (11) ve Onur Gökçe (11) de yaşamını yitirdi. Kazada yaralanan 5 kişinin tedavileri sürerken, ölen 4 kişi bugün toprağa verilecek.

Kaza, dün saat 19.00 sıralarında Ankara-Kızılcahamam D-100 karayolu İğdir köyü mevkiinde meydana geldi. Ankaradan Kızılcahamam yönüne giden Murat Gökçe (35) yönetimindeki 06 LZ 474 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu orta refüjün içine girip taklalar atarak karşı yöne geçti. Otomobil, karşı yönden gelen Serkan Daşkın yönetimindeki 06 BCZ 503 plakalı otomobilin üzerine düştü, ardından bariyerle çarparak ikiye bölündü. Kazada, 06 BCZ 503 plakalı araçta bulunan Döndü Daşkın ve 06 LZ 474 plakalı otomobilin sürücüsü Murat Gökçe olay yerinde hayatını kaybetti.

İkiz kardeşlerden kötü haber
daha fazla video için



İKİZ KARDEŞLER DE KURTARILAMADI

Yaralanan 06 BCZ 503 plakalı araçtaki Serkan Daşkın, Nuray Daşkın, Yiğit Efe Mengüç, Neslihan Mengüç ve diğer araçtaki ikiz kardeşler Eray (11) ve Onur Gökçe (11) yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Ankaradaki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Eray ve Onur Gökçe kardeşler de doktorların tüm çabasına karşın bu sabah yaşamını yitirdi. Diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Bu arada, 06 BCZ 503 plakalı otomobilde yolculuk eden kişilerin Kızılcahamam ilçesi Uğurlu köyündeki bahçelerini suladıktan sonra Kahramankazan ve Ankaradaki evlerine dönmek için yola çıktıkları belirtildi.

SON YOLCULUKLARINA UĞURLANACAKLAR

Kazada yaşamını yitiren Murat Gökçe ile ikiz çocukları Eray ve Onur Gökçe, ikindi de Aşağı Merkez Camisi’nde kılınacak cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında, Döndü Daşkın ise öğlende Kızılcahamamın Uğurlu köyünde son yolculuklarına uğurlanacak.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

CHP'li Böke genel başkan adayı olacak mı? Açıklama geldi…

Sakız yüzünden bu hale geldi

Ölü sayısı 6'ya yükseldi... İkiz kardeşlerden kötü haber

İş hanının bodrum katında erkek cesedi bulundu