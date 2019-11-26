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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Davut CAN/ İZMİR (DHA)
26.11.2019 - 16:21, Son Güncelleme:

Ölü bulunan NATO'dan emekli ABD'li doktor kalp hastasıymış

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Ölü bulunan NATO'dan emekli ABD'li doktor kalp hastasıymış

İzmir'in Konak ilçesindeki evinde ölü bulunan NATO'da doktor olarak görev yaptıktan sonra emekli olduğu öğrenilen Amerika Birleşik Devletleri (ABD) vatandaşı James Edward Steidel'in (59) kalp hastası olduğu ortaya çıktı.

NATO'da bir süre önce doktor olarak görev yapan ve emekli olduktan sonra İzmir'de kalma kararı alan 2 çocuk babası ABD vatandaşı James Edward Steidel, Konak ilçesine bağlı Güzelyalı Mahallesi'ndeki evinde 'Gaya' isimli Golden cinsi köpeği ile yaşamını sürdürüyordu.

İki gün boyunca köpeğin sürekli havlaması sonucu apartman sakinleri Steidel'e ulaşmak istedi fakat Steidel kapıyı açmayınca komşuları durumu Steidel'in arkadaşlarına bildirdi. Durumdan şüphelenerek eve gelen arkadaşları, Steidel'in telefonlara cevap vermemesi ve kapıyı açmaması üzerine polis ekiplerine ihbarda bulundu.

Steidel'den haber alınamadığı ihbarını alan polis ekipleri, çilingir yardımı ile eve giriş yaptı. Ekipler, evde yapılan incelemede Steidel'in evin salon kısmında hareketsiz şekilde yattığını gördü. Eve gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde James Edward Steidel'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Steidel'in evinde inceleme yapıldı. Steidel'in cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

KALP HASTASIYMIŞ

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürerken doktor James Edward Steidel'in kalp hastası olduğu ortaya çıktı. Polis, eve giriş-çıkış yapan şüpheli birisi olmadığını tespit ederken, Steidel'in kalp krizi geçirmiş olma ihtimali üzerinde duruluyor. Evde' 'Golden' cinsi 'Gaya' isimli köpeğiyle birlikte yaşayan Steidel'in, 2 çocuğunun yanı sıra eşinin de ABD'de yaşadığı bildirildi.

Komşularının Steidel'in köpeği Gaya'nın sürekli olarak havlaması üzerine durumu arkadaşlarına bildirdiği, onların ihbarıyla da polisin eve geldiği, eve giren polisin Gaya'yı sahibinin cesedinin hemen yanı başında bulduğu öğrenildi.

 

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